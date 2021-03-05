«Сейчас его отправили бы домой»: Врачи рассказали, как год назад лечили первого больного с коронавирусом в Петербурге

Первым официально зарегистрированным пациентом с новым коронавирусом в Санкт-Петербурге стал итальянский студент Рикардо Пизатти - улыбающийся молодой человек на заднем плане. Фото: Евгения Машкова

Сегодня, 5 марта 2021 года, исполнился ровно год, как в Северной столице выявили первый случай заражения SARS-CoV-2. «Комсомолка» возвращается в прошлое и рассказывает, как болезнь наступала на город. В этом материале мы рассказываем о том, как лечили самого первого пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Санкт-Петербурге первой в борьбу с новым вирусом вступила клиническая инфекционная больница имени Боткина. Именно сюда 5 марта доставили первого официально зарегистрированного пациента – улыбчивого итальянского студента Рикардо Пизатти.

Рикардо гсопитализировали в больницу имени Боткина - именно она первой вступила в борьбу с начинающейся эпидемией. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, я его помню! – рассказывает заведующий отделением, врач-инфекционист боткинской больницы Владимир Капацына. – Итальянец с горячим характером. Прилетел к нам учиться по обмену в академии имени Мечникова.

Спустя день после прилета итальянец почувствовал себя плохо. Друзья посоветовали ему обратиться в медпункт. Оттуда студента увезли в больницу, а все общежитие, где он до этого находился, закрыли на карантин — мы подробно рассказывали об этой истории. Надо сказать, отмечает Капацына, что ничего страшного с Рикардо не случилось. Болезнь он перенес без особых проблем – температура выше 38 не поднималась, время от времени начинался кашель, болело горло. Избежать пневмонии итальянцу не удалось, но поражение легких у него, по счастью, развилось незначительное — всего 5-7 %. В современной классификации это назвали бы «легкой стадией» и, скорее всего, отправили бы Рикардо лечиться на дому.

Рикардо увезли в больницу имени Боткина 4 марта. На следующий день ему поставили официальный диагноз. Фото: Артем КИЛЬКИН

С врачами Рикардо вел себя доброжелательно, держался мужественно и переживал в первую очередь не за себя, а за родственников и друзей, которые с ним контактировали. Единственное — поначалу очень мешал языковой барьер. Студент мог объясняться только на итальянском или английском. Поэтому коммуницировать с ним докторам пришлось через его подругу — тоже студентку академии Мечникова Евгению Машкову, которую госпитализировали одновременно с Рикардо как контактное лицо. Один врач входил к ней в бокс, другой — в бокс к итальянцу, они включали на телефонах громкую связь и так общались: он говорил, она переводила и наоборот. Чуть позже, когда Рикардо освоился, он научился вполне сносно объясняться со специалистами при помощи жестов.

- Он очень волновался по поводу того, как будет добираться домой. В ту пору в Италии эпидемия шла уже во всю мощь, границы между странами экстренно закрывали, поэтому повод для опасений у Рикардо определенно был. Но пока он находился у нас на лечении, с ним на связь вышел генеральный консул из Италии и взял его под опеку, - вспоминает врач.- Насколько я знаю, после выписки он благополучно вернулся на Родину.

Самым трудным в лечении итальянца оказалось преодолеть языковой барьер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вообще, вспоминает Капацына, «первого пациента» (хотя правильнее было бы сказать «первого подтвержденного пациента») в больнице имени Боткина ждали еще с середины февраля. Возможно, это постоянное ожидание притупило и смазало все остальные чувства.

- На момент доставки первого пациента у нас многие действия были доведены до автоматизма, - рассказывает наш собеседник. - Осмотр пациента в костюмах биологической защиты, общение с иностранными гражданами, знающими по-русски только приветствие, сбор анализов медицинским персоналом. Встречать пациента во всеоружии было несколько волнительно, но не более того. Страх остался далеко, было лишь желание делать свою работу на отлично.

Да и вообще — нельзя говорить, что именно с Рикардо в Санкт-Петербурге началась эпидемия. Строго говоря, он вполне может и вообще не быть настоящим «нулевым пациентом» - случаи пневмонии у пациентов в Боткинской больнице фиксировали и прежде, а анализы на коронавирус приходили с большой задержкой, потому что биологический материал отправлялся в специальную лабораторию Роспотребнадзора в Новосибирске.

Как бы то ни было, пока Рикардо находился в больнице, эпидемия уже вовсю захватывала город. Второй случай заражения SARS-CoV-2 врачи зарегистрировали буквально через два дня, за ним последовал третий, четвертый — и поток было уже не остановить.

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