Трогательная история любви и прощания: в Санкт-Петербурге состоится пресс-показ драмы «Супернова»

Также до широкого проката картину можно было увидеть в рамках программы «Темные ночи» в Таллине. Фото: кадр из фильма.

В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ драмы «Супернова» с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главных ролях. Помимо показа гостей ждет обсуждение фильма с экспертом интернет-издательства «Киноафиша.инфо» - критиком и редактором Константином Киценюк. Фильм будет показан на языке оригинала с субтитрами.

Организаторами события выступили интернет-издательство «Киноафиша.инфо», сеть кинотеатров «Люксор» и компания World Pictures.

СПРАВКА

Драма «Супернова» - это история двух партнеров, путешествующих по северо-западу Англии. Финальной точкой их одиссеи должен стать живописный Озерный край. Здесь мужчины проведут последние недели, так как уже скоро один из них лишится всех воспоминаний. Принять факт необратимой утраты самого близкого человека тяжело. Но влюбленные настроены пройти путь вместе до самого конца.

Сэм (Колин Ферт) встретил Таскера (Стэнли Туччи) 20 лет назад. Прежде они скрывали свою ориентацию от окружающих. Британское общество было не готово принять двух геев, открыто проявляющих чувства на публике. Так что половину жизни будущие партнеры не говорили о своих истинных предпочтениях вслух, чтобы не быть осужденными. Ситуация изменилась после их первого знакомства. Оказавшись рядом, мужчины впервые почувствовали себя счастливыми. Наедине они могли свободно говорить на любые темы, не боясь порицаний. Так начался их роман, растянувшийся на долгие годы. Все изменилось, когда Таскеру диагностировали деменцию.

Слабоумие стареющего британца неумолимо прогрессирует. Не за горами тот день, когда он окончательно забудет все, что связывает его с Сэмом. Пара решает проводить вместе как можно больше времени. Оставив дела, герои отправляются в путешествие по Англии, посещая друзей и родственников. За эти несколько недель партнеры вновь переживут наиболее яркие мгновения совместного прошлого. Сэм не подозревает, что после прибытия в Озерный край Таскер рассчитывает покончить жизнь самоубийством. Сумеет ли он предотвратить трагедию?

Премьера состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года. Также до широкого проката картину можно было увидеть в рамках программы «Темные ночи» в Таллине.