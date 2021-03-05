Семейный драйв с «Мамаходом» от «Авто Премиум».

Все мы знаем, что Масленицу на Руси празднуют весело, с хороводами, катаниями с горок и на лихих тройках. В этом году Масленица сохранит и дополнит эти традиции. 13 и 14 марта дилеры чешской марки «Авто Премиум» совместно с проектом «Мамаход», мастерами организации экскурсий и досуга для семей с маленькими детьми, проведут мероприятие с катанием на автомобилях ŠKODA.

В этом мероприятии все необычно. Во-первых, стартует оно в новом арт-пространстве AVENUE BOX в исторической части города – на улице Академика Павлова. Авторы AVENUE BOX, вдохновленные творчеством уличных художников граффитистов, создали целый квартал из обычных морских контейнеров, которые расписали современные петербургские художники. Здесь есть чему удивляться.

Во-вторых, привычный тест-драйв превратится на этом мероприятии в автомобильное путешествие с авторской экскурсией. Стартовав от AVENUE BOX, семейные экипажи на автомобилях ŠKODA отправятся в комплекс «Ферма БЕНУА». Кстати, автомобиль для семейного драйва можно будет выбрать – в проекте примут участие модели ŠKODA OCTAVIA, SKODA KAROQ, SKODA KODIAQ и SKODA RAPID.

Во время движения экипажи смогут прослушать интересную экскурсию, записанную специально для гостей этого мероприятия.

А гостями могут стать все желающие. Даже те, кто лишь планирует создание семьи.

Не менее интересным станет для гостей посещение «Фермы БЕНУА», где в XIX веке располагалась образцовая ферма. В здании популярного сегодня ресторана когда-то находился коровник, а на ферме производили лучшее в России молоко, которым снабжался Царский двор. «Ферма БЕНУА» объект культурного наследия регионального значения, она была воссоздана по сохранившимся чертежам и приспособлена под современное использование.

Комплекс БЕНУА, помимо ресторана, включает в себя лавку с собственными экологичными продуктами, Сад БЕНУА большую рекреационную зону, и «Школу Бенуа», где проведут время гости «Авто Премиума».

В «Школе БЕНУА» для детей организуют творческие мастер-классы, а взрослым подготовят легкую развлекательную программу в лаунж зоне. Здесь можно будет расположиться на мягких пуфах, посмотреть фильм о династии Бенуа, сыграть в квиз-плиз. А для тех, кто предпочитает экскурсионный формат, будет доступна экскурсия с аудиогидом по Саду БЕНУА.

У маленьких участников появится возможность постичь азы рисования, раскрыть таланты в лепке и создании различных поделок в сопровождении мастеров этих творческих жанров. Для ребят также будет подготовлен аппетитный кофе-брейк с напитками и выпечкой.

Погостив на «Ферме БЕНУА», автомобильные экипажи отправятся в обратный путь - на AVENUE BOX, где пройдут традиционные масленичные гуляния, а гости смогут продолжить свой отдых и поближе познакомиться еще с одним произведением автомобильных дизайнеров и конструкторов - новой ŠKODA OCTAVIA, экспозиция которой будет размещена в арт-пространстве.

Именно этот автомобиль создан чешскими мастерами автомобильного дела с учетом всех потребностей современных семей. В автомобиле реализовано множество умных решений в стиле SIMPLE CLEVER – инноваций, призванных позаботиться об удобстве и безопасности водителя и пассажиров.

Мероприятия пройдут в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с бережной заботой о здоровье и безопасности гостей.

Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Выбрать и забронировать автомобиль в режиме реального времени всегда можно на сайте дилерских центров.

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