Lamborghini за 25 млн рублей разбился в ДТП в Санкт-Петербурге

"Ламборгини" и "Ягуар" не смогли разъехаться и попали в ДТП в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/newsestroreck

В Санкт-Петербурге Lamborghini Urus разбился в ДТП. Все произошло утром в пятницу, 5 марта, на Дубковском шоссе. Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новости Сестрорецка» во «Вконтакте».

- Ух... Дорого-богато. Утро на Дубковском шоссе, - коротко поделился впечатлениями от ДТП автор снимков.

Подробностей о водители дорогущего спорткара нет, но на месте заметили даму с собачкой. Фото: vk.com/newsestroreck

Слова свидетеля аварии понять можно – «Ламборгини Урус» стоит в среднем около 25 миллионов рублей. А вот «Ягуар», столкнувшийся со спортивным суперкаром, явно можно купить за меньшую сумму. Комментаторы новости предположили, что в ДТП попал какой-нибудь очередной мажор. Видеозапись момента аварии, появившаяся в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», говорит о неоднозначности происшествия. Можно заметить, что «Ламборгини» выехал на встречную полосу, и в этот момент из двора дома «выглянул» «Ягуар». Никто из водителей друг друга не заметил, и произошло столкновение.

Пользователи Сети спорят, кто виноват в аварии. Некоторые считают, что «Ламборгини» по правилам двигалась по встречке, а «Ягуар» при выезде с прилегающей территории должен был уступить иномарке дорогу. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.