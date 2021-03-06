Самые аллергенные цветы: Медики рассказали, какие букеты лучше не дарить на 8 Марта

Мужчины вот-вот побегут штурмовать цветочные киоски, чтобы порадовать любимых женщин Фото: Артем КИЛЬКИН

Через считанные дни мужчины, проснувшись пораньше и приготовив вкусный завтрак, побегут штурмовать цветочные киоски. Чтобы в женский праздник удивить вторую половинку, многие из них постараются выбрать самый оригинальный и ароматный букет. Но бывает так, что дама вашего сердца - аллергик, а значит, некоторые виды цветов не просто не порадуют ее, но и пустят под откос весь праздничный день. «Комсомолка» в Петербурге» выяснила, какие цветы наиболее аллергенны, а какие можно смело покупать, не опасаясь последствий.

Как пояснила научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева, чтобы растение вызвало у человека специфическую реакцию, его пыльца должна иметь определенный размер и концентрацию. Поэтому наиболее аллергенными считаются пахучие цветы, особенно полевые, в числе которых ромашки, мать-и-мачеха, одуванчики, маргаритки... Хотя очевидно, что в марте в Петербурге им взяться неоткуда.

Если цветок без запаха, он не вызовет симптомы аллергии Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если у пациента при аллергическом рините слизистая не очень стабильная, то любой резкий запах может быть раздражителем и усиливать, например, чихание, - отмечает медик. - Как правило, обострение симптомов могут вызвать такие цветы, как хризантемы, лилии, гиацинты - все те, которые обладают ярко выраженным ароматом. А вот розы, орхидеи или альстромерии никакой опасности не несут.

Однако, как рассказали нам сотрудники популярной сети цветочных магазинов, пахучих растений в ассортименте меньшинство. Если покупатель попросит собрать букет без запаха, то сделать это будет довольно просто и к тому же без ущерба для красоты.

- 8 Марта самый популярный цветок, конечно же, тюльпан, - говорят в магазине. - Следом идут розы. Как правило, сейчас все предпочитают дарить не штучные цветы, а сборные букеты, чтобы было видно: подарок от души, а не для галочки. В среднем покупатели платят полторы-две тысячи рублей, но мы можем подобрать цветочек на любой бюджет, будь то триста рублей или сто тысяч. Подобные случаи не раз бывали.

Таким образом, если вы решили подарить возлюбленной красочный букет, не нужно себя сдерживать. Как поясняет Елена Латышева, даже ароматные растения, способные вызывать симптомы аллергии, теряют часть своих свойств при перевозке, а это значит, что большинство магазинных цветов никакой опасности в себе не несет.