Рабочего насмерть засыпало землей при обвале траншеи в Санкт-Петербурге

Рабочий погиб при строительстве спорткомплекса в Петергофе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рабочий погиб при обрушении траншеи в городе Петергофе, находящемся в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Трагедия произошла в 16:40 у дома №2 на Гостилицкой улице. Там возводят спортивный объект на большом земельном участке. Паре рабочих чудом удалось избежать завала, но их коллега угодил прямо под огромные комки земли. На место срочно вызвали спасателей МЧС, но, к сожалению, было уже поздно.

- Поступил вызов о том, что на Гостилицкой улице у дома №2 на территории стройки произошел обвал траншеи. В результате этого землей засыпало рабочего. Мужчина скончался до прибытия спасателей, - сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В причинах происшествия теперь будет разбираться следственно-оперативная группа. Начало марта выдалось в Петербурге морозным и снежным. Возможно, из обычного песка мужчина мог бы выбраться, но против застывших тяжелых глыб у него не было шанса.