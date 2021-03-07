Страстная Туктамышева и Загитова-Эсмеральда: Фигуристки поздравили с юбилеем тренера Алексея Мишина

Свой юбилей Алексей Мишин отметил в «Юбилейном» в окружении учеников и коллег.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Изо льда «Юбилейного» вечером 6 марта выбивали искры: лучшие отечественные фигуристы современности пришли поздравить с 80-летием Алексея Мишина. На юбилей знаменитого тренера в «Юбилейном» собрались полные трибуны.
Ведущим вечера стал Максим Траньков. С его подачи фигуристы все вместе поздравили Алексея Николаевича песней.
Максим Траньков.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На льду появился помолодевший Мишин, которого изобразил Александр Самарин. Чтобы воплотить тренера, артисты даже записали его голос на аудио. В конце номера «Мишин»-Самарин обучает Софью Самодурову и Анастасию Гулякову.
Александр Самарин.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Тем же вечером Софья Самодурова зажигала под Шакиру.
Софья Самодурова.
Фото: Олег ЗОЛОТО
А Анастасия Гулякова станцевала под музыку из «50 оттенков серого» с веревкой в руках.
Анастасия Гулякова.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Елизавета Туктамышева выложилась под песню «Ночных снайперов» «Секунду назад».
Елизавета Туктамышева.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Александра Трусова виртуозно исполнила свою короткую программу.
Александра Трусова.
Фото: Олег ЗОЛОТО
А несравненная Алина Загитова перевоплотилась в Эсмеральду.
Алина Загитова.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Дмитрий Алиев зажег лед красным пламенем.
Дмитрий Алиев.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Евгений Семененко, несмотря на несерьезный образ, доказал свой уровень на льду блестящими тулупами и акселями.
Евгений Семененко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Артур Гачинский пришел на день рождения с воздушными шариками.
Артур Гачинский.
Фото: Олег ЗОЛОТО
А Михаил Коляда выступил с новой показательной программой и даже сел на шпагат.
Михаил Коляда.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Александра Степанова и Иван Букин вышли на лед в ролях петербурженки и москвича.
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Пронзительным и нежным получилось выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Команда «Парадиз» поразила зрителей синхронным катанием
Команда «Парадиз».
Фото: Олег ЗОЛОТО
Гвоздем юбилейной программы стал совместный номер учеников Мишина, в конце которого показался Евгений Плющенко. Пригласив на лед юбиляра с его супругой Татьяной, он еще раз поблагодарил тренера и откатал показательную программу под музыку Эдвина Мартона.
Алексей Мишин и Евгений Плющенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
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