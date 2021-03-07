Страстная Туктамышева и Загитова-Эсмеральда: Фигуристки поздравили с юбилеем тренера Алексея Мишина

Свой юбилей Алексей Мишин отметил в «Юбилейном» в окружении учеников и коллег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изо льда «Юбилейного» вечером 6 марта выбивали искры: лучшие отечественные фигуристы современности пришли поздравить с 80-летием Алексея Мишина. На юбилей знаменитого тренера в «Юбилейном» собрались полные трибуны.

Ведущим вечера стал Максим Траньков. С его подачи фигуристы все вместе поздравили Алексея Николаевича песней.

Максим Траньков. Фото: Олег ЗОЛОТО

На льду появился помолодевший Мишин, которого изобразил Александр Самарин. Чтобы воплотить тренера, артисты даже записали его голос на аудио. В конце номера «Мишин»-Самарин обучает Софью Самодурову и Анастасию Гулякову.

Александр Самарин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем же вечером Софья Самодурова зажигала под Шакиру.

Софья Самодурова. Фото: Олег ЗОЛОТО

А Анастасия Гулякова станцевала под музыку из «50 оттенков серого» с веревкой в руках.

Анастасия Гулякова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Елизавета Туктамышева выложилась под песню «Ночных снайперов» «Секунду назад».

Елизавета Туктамышева. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александра Трусова виртуозно исполнила свою короткую программу.

Александра Трусова. Фото: Олег ЗОЛОТО

А несравненная Алина Загитова перевоплотилась в Эсмеральду.

Алина Загитова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дмитрий Алиев зажег лед красным пламенем.

Дмитрий Алиев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Евгений Семененко, несмотря на несерьезный образ, доказал свой уровень на льду блестящими тулупами и акселями.

Евгений Семененко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Артур Гачинский пришел на день рождения с воздушными шариками.

Артур Гачинский. Фото: Олег ЗОЛОТО

А Михаил Коляда выступил с новой показательной программой и даже сел на шпагат.

Михаил Коляда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александра Степанова и Иван Букин вышли на лед в ролях петербурженки и москвича.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пронзительным и нежным получилось выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Команда «Парадиз» поразила зрителей синхронным катанием

Команда «Парадиз». Фото: Олег ЗОЛОТО

Гвоздем юбилейной программы стал совместный номер учеников Мишина, в конце которого показался Евгений Плющенко. Пригласив на лед юбиляра с его супругой Татьяной, он еще раз поблагодарил тренера и откатал показательную программу под музыку Эдвина Мартона.

Алексей Мишин и Евгений Плющенко. Фото: Олег ЗОЛОТО

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