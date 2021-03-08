Елизавета Боярская попала в "Чистилище". Фото: Евгения ГУСЕВА

Петербургская киноактриса Елизавета Боярская попала в список украинского сайта «Миротворец», запрещенного к доступу на территории России. Претензии у администраторов портала к Боярской возникли из-за съемок в картине «Анна Каренина», частично проходивших в Крыму. При этом сам фильм вышел в прокат еще три с лишним года назад, но в «черный» список врагов Украины артистку внесли только теперь.

- Сознательное нарушение Украинской границы, - говорится в тексте на сайте «Миротворец».

Крым там называют не иначе, как «оккупированной территорией». Поэтому в список обвинений Боярской попали попытка легализации «оккупации» и коммерческая деятельность на полуострове.

Сама Боярская на попадание в «Чистилище» (особый раздел сайта) никак не отреагировала. Вместо этого она опубликовала в сторис видео прогулки с ребенком по Петербургу: «веснаааа», - определила свое настроение актриса.

Когда именно Боярскую внесли в список, не уточняется. Зато все страницы россиян, отмеченных на сайте, «плачут кровавыми слезами» - во время просмотра по главной странице портала скатываются рисованные капли красного цвета.

Отметим, что с 2016 года в списках «Миротворца» находится отец Елизаветы, всероссийский мушкетер Михаил Боярский. Там же присутствуют актеры Семен Слепаков и Гоша Куценко, певец Стас Пьеха, телеведущий Владимир Познер и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ни за что не буду актрисой! Это все равно, что прилюдно раздеваться»: как Лиза Боярская стала популярнее отца (подробности)

«Ушел умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист»: Елизавета Боярская о смерти Андрея Мягкова

Актеры вместе снимались в картине «Ирония судьбы. Продолжение» (подробности)