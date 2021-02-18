«Ушел умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист»: Елизавета Боярская о смерти Андрея Мягкова

Елизавета Боярская запомнила Андрея Мягкова умным и глубоким человеком
18 февраля не стало выдающегося актера Андрея Мягкова. Народный артист РСФСР скончался в Москве на 83-м году жизни. Он много играл в театре и снимался в кино, был любим как зрителями, так и коллегами. Петербургская актриса Елизавета Боярская познакомилась с ним в 2007 году, на съемках фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Для нее смерть Андрея Мягкова также стала ударом.
- Андрей Васильевич Мягков...ушел. Подробный, точный, умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист. Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько. Спасибо Вам за все. Светлая память, - написала Боярская на своей странице в Инстаграме.
Елизавета Боярская играла с Андреем Мягковым в продолжении "Иронии судьбы".
Фото: СОЦСЕТИ
Не остался в стороне и ее муж – Максим Матвеев. Вместе с Андреем Мягковым они служили в МХТ имени Чехова и были задействованы в спектаклях. Актер очень сожалеет о смерти своего коллеги. Для него он был настоящим профессионалом своего дела.
Матвеев и Мягков играли вместе в спектакле «Белый кролик».
Фото: СОЦСЕТИ
- Андрей Васильевич...вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом... Спасибо, что были с нами...глубочайший, яркий талантище...Очень жаль, - отметил Матвеев у себя в соцсетях.
По предварительной информации, 82-летний Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности.
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