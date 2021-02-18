«Ушел умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист»: Елизавета Боярская о смерти Андрея Мягкова

Елизавета Боярская запомнила Андрея Мягкова умным и глубоким человеком

18 февраля не стало выдающегося актера Андрея Мягкова. Народный артист РСФСР скончался в Москве на 83-м году жизни. Он много играл в театре и снимался в кино, был любим как зрителями, так и коллегами. Петербургская актриса Елизавета Боярская познакомилась с ним в 2007 году, на съемках фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Для нее смерть Андрея Мягкова также стала ударом.

- Андрей Васильевич Мягков...ушел. Подробный, точный, умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист. Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько. Спасибо Вам за все. Светлая память, - написала Боярская на своей странице в Инстаграме.

Елизавета Боярская играла с Андреем Мягковым в продолжении "Иронии судьбы". Фото: СОЦСЕТИ

Не остался в стороне и ее муж – Максим Матвеев. Вместе с Андреем Мягковым они служили в МХТ имени Чехова и были задействованы в спектаклях. Актер очень сожалеет о смерти своего коллеги. Для него он был настоящим профессионалом своего дела.

Матвеев и Мягков играли вместе в спектакле «Белый кролик». Фото: СОЦСЕТИ

- Андрей Васильевич...вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом... Спасибо, что были с нами...глубочайший, яркий талантище...Очень жаль, - отметил Матвеев у себя в соцсетях.

По предварительной информации, 82-летний Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Улица имени актера Андрея Мягкова может появиться в Санкт-Петербурге

Артист родился в Ленинграде и пережил в осажденном городе почти всю блокаду (подробности)

«Для меня каждый момент съемок памятный»: Последнее интервью Андрея Мягкова перед смертью

Сыгравший роль Жени Лукашина артист перед Новым годом рассказал корреспонденту "КП" о фильме "Ирония судьбы, или с легким паром". Это оказался последний его разговор с прессой (подробности)