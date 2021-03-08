Что произошло после матча «Рубин» - «Зенит»

На гол Азмуна пришелся незабитый Дзюбой пенальти. Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Едвокимов.

«Зенит» опять проиграл. На этот раз «Рубину». Это второе поражение петербуржцев после зимней паузы. В первом официальном матче, сине-бело-голубые уступили тульскому Арсеналу в 1/8 Кубка России 1:2. далее была домашняя встреча в Премьер-Лиге с Ростовом, окончившаяся вничью - 2:2. К нынешней игре, казалось бы, петербуржцы подходили в хорошем функциональном состоянии и почти с оптимальным составом, но увы. Результат оказался еще хуже.

- Сегодняшний матч - продолжение предыдущего с «Ростовом», когда создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению. Хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к следующему матчу, - заявил на послематчевой пресс-конференции Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Впрочем, если наставник петербуржцев был как всегда спокоен, лишь дежурно пожаловался на качество поля, которое и в самом деле было далеко от идеального, то болельщики «Зенита»...в общем, в комментарии лучше было не заходить.

- Позорники... Сделали «подарок» женщинам Петербурга. Пока Семак, со своим многочисленным, таким же слабым, как главный, тренерским штабом будет руководить командой, нам придется выслушивать насмешки болельщиков всей страны, о неспособности «Зенита» побеждать даже такие команды, как «Рубин» - пишут фанаты в соцсетях. - Семак если совесть есть - уходи.

Впрочем, некоторые встают на сторону тренерского штаба: «В чем сегодня виноват Семак ? Просто расскажите ,какого тренера вам нужно? Я бы с радостью убрал бы таких болельщиков как вы, а Богданыча бы оставил».

Но увы, оптимистов меньшинство. И хоть «Зенит» после 21 тура все еще занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Спартака» и ЦСКА остался всего в два очка. При слабой игре в Еврокубках и вылете из Кубка России, прощать неудачи становится все сложнее.

Матч в Казани закончился поражением. Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Едвокимов.

И хоть нельзя сказать, что петербуржцы сидели в обороне - только Азмун дважды попал в штанги казанских ворот в первые 20 минут матча, но общий результат удручает. И особенно беспокоит психологическое состояние Артема Дзюбы, который, видимо, до сих пор не оправился от скандала с интимным видео.

На 96-й минуте, проигрывая 1:2 «Зенит» получил право на пенальти, но подошедший к точке Дзюба пробил прямо в руки вратаря «Рубина». Сразу за этим прозвучал финальный свисток.

- Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было, - отметил после матча Азмун.

Следующая ига у сине-бело-голубых будет дома. 13 марта они примут в Петербурге грозненский «Ахмат».