Группа Little Big отказалась от участия в «Евровидении»

"Литтлы" не едут на "евровидение". Покорять им там уже нечего. Фото: кадр из клипа UNO

Петербургская группа Little Big не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение -2021». Музыканты, входившие в список претендентов на поездку в Нидерланды, сами отказались от этой возможности. Объяснения своего поступка они опубликовали в соцсетях.

- Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YouTUBE-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса, - говорится в заявлении. - Мы желаем удачи всем участникам национального отбора! Ваши Little Big.

Дали дорогу молодым. Фото: vk.com/littlebigband

Напомним, что утром 8 марта в соцсетях группы появился новый клип под названием Sex Maсhine. Он моментально начал набирать популярность и всего за день перешагнул отметку в миллион просмотров. Очевидно, что с такими результатами «литтлам» нет надобности поддерживать свою популярности в Европе. Особенно учитывая, что границы до сих пор закрыты из-за пандемии.

По заявлению «Первого канал», который является организатором российского отбора на «Евровидение в том году, на участие в конкурсе от нашей страны претендуют Манижа, «2маши» и Therr Maitz.

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Ролик набрал уже больше 134 миллионов просмотров (подробности)