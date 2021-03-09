Не дала денег на алкоголь: Модель из Петербурга проломила череп своей бабушке - известному профессору-пульмонологу

Модель жестоко избила свою бабушку Фото: СОЦСЕТИ

Накануне 8 марта полицейским пришлось разбираться в сложных взаимоотношениях членов уважаемой петербургской семьи - 25-летней модели Марины (имя изменено - прим.ред.) и ее 81-летней бабушки - профессора, доктора медицинских наук Алевтины Богдановой.

Поздним вечером пьяная внучка пришла навестить бабушку, но беседа родственников не заладилась с самого начала. А в полтретьего ночи из квартиры Богдановой и вовсе поступил звонок в скорую. Марина пояснила диспетчеру, что с ее бабушкой произошел несчастный случай и ей срочно требуется помощь. Однако когда врачи приехали на вызов и увидели травмы пенсионерки, версия с несчастным случаем им показалась неубедительной.

- Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, - рассказал "КП-Петербург" источник. - В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Алевтина Викторовна - доктор медицинских наук Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские, доверившись опыту медиков, также решили опросить родственников по второму разу. Тут-то и выяснилось, что несчастного случая действительно не было. Женщину избила собственная внучка, которой не дали денег на алкоголь, а еще отчитали за неподобающий образ жизни. Пьяную модель настолько эти слова задели, что она набросилась на бабушку с кулаками.

Известно, что в последнее время в жизни модели были проблемы. Если раньше Марина мелькала в глянцевых журналах, участвовала в модных показах и продвигала брендовые вещи ручной работы в Петербурге, то сейчас в карьере наступило затишье. Последние коммерческие съемки у Марины, судя по ее страничке в соцсетях, датируются декабрем 2019 года.

Модель раньше была популярна Фото: СОЦСЕТИ

- В последний раз мы сотрудничали с этой дамой два года назад, - сухо рассказали "КП-Петербург" в модельном агентстве, от имени которого снималась Марина. - Она не была официально нашей сотрудницей, но мы работали с ней, да. Что сейчас с ней, мы ничего не знаем.

Что же касается бабушки Марины, Алевтина Викторовна очень известна в научных кругах Петербурга. Женщина работает детским пульмонологом в нескольких больницах, в том числе и в областной. Кроме того, она трудится на кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета.

- Основным направлением научных исследований является пульмонология детского возраста, - рассказывают о враче коллеги на сайте университета. - Предложенная система оказания помощи детям с бронхолегочной дисплазией существенно повлияла на снижение показателей детской смертности в Петербурге и Ленинградской области. Она имеет более 150 научных публикаций. Является руководителем 15 докторских и кандидатских диссертационных работ.

Поначалу внучка сообщила, что бабушка упала сама Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас врач находится в больнице. А ее внучке задержана.

- Установлено, что указанная гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшего конфликта нанесла несколько ударов руками по голове своей бабушке, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Злоумышленница доставлена в полицию, где в отношении нее составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В итоге суд отправил девушку под арест в СИЗО.