Отправьте служить пожизненно: Больше сотни уклонистов «сдали» жительницы Ленобласти после акции местного военкомата к 8 марта

Если военкомат проверит все аккаунты, в армию отправится не один десяток парней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше сотни сообщений получил военкомат Ленинградской области, разместивший оригинальное поздравление с 8 марта в соцсетях. Представитель военного ведомства не только пожелал девушкам видеть рядом с собой настоящих мужчин, но и объявил акцию «сдай бывшего в армию».

- Милые барышни! От имени военного комиссариата Ленинградской области разрешите вас поздравить с 8 марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники. А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок: оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших. А мы их встретим на призывных пунктах, - отметил полковник Юрий Хромов.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. Уже через пару часов набралось несколько десятков ссылок на профили парней. Причем «сдавали» уклонистов не только девушки, но и мужчины. Причем не только нетрадиционной ориентации, но и шутники, желающие подложить свинью друзьям.

- Бро ты хоть не бывшая, но...; Желание имеют бешеное; Хоть на проводах гульнем! Ты же хотел в Питер? - пишут шутники в комментариях.

Девушки активно откликнулись на предложение сдать парней в армию. Фото: instagram.com/leningrad__region

В армию сосватали даже Хабиба Нурмагомедова и Филиппа Киркорова. И все же самыми активными были девушки. Многие интересовались, можно ли отправить парня служить повторно или не знали его данных, но готовы были предоставить телефон для связи: «Есть только номер. Пожалуйста вышлите его на Северный ледовитый океан. Пожизненно; Переведите его в Антарктиду нафиг», - просят девушки.

Еще одну допек ближайший родственник: «Пожалуйста, заберите брата, два года скрывается от армии. Достал всех». А у третьей просто свои принципы: «Ничего личного, будь мужиком, иди служи уже наконец-то!».

«Это лучшее предложение в моей жизни», - подводят итог дамы. Хотя есть и те, у которых жизнь - гармония: «Ни одного бывшего бы не сдала! Надо уметь расставаться так, чтобы оставаться друзьями».

Впрочем, сотни комментариев в соцсетях не означают моментального «хапуна» на улицах. В самом Западном военном округе, к котором относится военкомат Ленобласти, итоги акции пока не подводили.

- Пока нет вообще никаких результатов, ничего еще не подсчитывали. На данный момент не готов комментировать, - заявил представитель ЗВО на вопрос корреспондента «КП» будет ли кто-то из военкомата заниматься поиском уклонистов по опубликованным в соцсетях аккаунтам.