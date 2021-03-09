Что пережила петербурженка, пролежавшая в ледяной воде без воздуха больше 4 минут

Фридайвингом женщина занимается восьмой год Фото: из архива героя публикации

Канонические избы и кони, о которых полтора века назад писал классик, потихоньку выходят из моды. У нынешних барышень новые приоритеты. Так 8 марта петербурженка Мария Ольшевская установила рекорд Гиннеса, нырнув в прорубь более, чем на 4 минуты. В воде температурой всего 1 градус женщина находилась в одном купальнике, без гидрокостюма. И все это время не дышала.

Так выглядели "ледяные" тренировки Марии Фото: из архива героя публикации

Понаблюдать за отчаянной русалкой в Парке героев-пожарных собрались местные жители. Тех, кто не понимал, в чем дело, картина поначалу пугала: перед ними в ледяной воде лицом вниз лежал человек, и никто не спешил его спасать. Однако, когда люди замечали множество камер вокруг и судей в ярких толстовках, становилось ясно – здесь вершится спортивная история.

- Вы думаете, мне не холодно? Еще как холодно! Я же человек! – смеется Мария в беседе с корреспондентом «КП» Петербург». – Просто я научилась работать с этим состоянием. Главное суметь справиться с мышечным спазмом, который случается в ледяной воде. То есть, нужно расслабиться. А это достигается долгими тренировками.

Раньше Мария погружалась в холодную воду только в гидрокостюме Фото: из архива героя публикации

Как пишут в титрах к голливудским боевикам с множеством трюков и каскадеров: «Не пробуйте это повторить самостоятельно». Неподготовленному человеку светит отнюдь не рекорд, а потеря сознания и обморожение. Мария же – профессиональный инструктор по фридайвингу, действующая спортсменка, занимается погружениями восьмой год. Тренировки в ледяной воде она начала полтора года назад. Говорит, хотела установить рекорд еще в 2020-м, но вмешалась пандемия.

Под водой в проруби спортсменка провела 4 минуты 17 секунд Фото: принтскрин видео.

- В 2019-м, как вы помните, было теплее, и я «остывала» вместе с водоемами, - говорит женщина. – Сначала я даже не пыталась задерживать дыхание, а просто провести в холодной воде какое-то время. И за полтора года я ни разу не простыла. Секрет весь в том, что нужно внимательно относиться к своему телу и вовремя останавливаться. Знаете, холодно становится сразу. Потом краснеет кожа, каменеют мышцы, ухудшается мелкая моторика и начинают отмерзать пальцы. Я нашла ощущение, за которое заходить нельзя. Поэтому и сейчас после погружения у меня нет никаких последствий, кроме усталости. Словно я не несколько минут под водой провела, а несколько часов в спортзале.

Посмотреть на русалку, которая 8 марта решила в очередной раз доказать, что русские женщины - о-го-го!, собрались местные жители Фото: принтскрин видео.

По требованиям книги рекордов Гиннеса, результат Марии фиксировали судьи AIDA – международной ассоциации по фридайвингу. Спортсменка продержалась в воде 4 минуты 17 секунд, хотя изначально было заявлено лишь 3 минуты. Подобных рекордов еще никто не устанавливал.

После спортивного подвига Маша устала так, будто несколько часов занималась в спортзале Фото: из архива героя публикации

- Все время, пока я была в проруби, рядом находился мой страхующий, - поясняет Мария. – Он говорил мне, сколько времени прошло, а я шевелила пальцем в ответ. Это сигнал, что со мной все нормально и не надо меня спасать. Продержалась я ровно столько, сколько позволило мое тело. А потом мне захотелось согреться. После таких погружений наступает момент, когда настает такая сильная дрожь, что тебя просто колошматит. И так полчаса. Организм таким образом пытается согреться. Но я была готова к этим ощущениям – знала, на что шла. Просто врубила печку в машине не полную и ждала, пока тело придет в себя.

Повторять ледяные рекорды Мария пока не собирается. Сейчас женщина хочет вернуться к обыкновенным тренировкам в бассейне и съездить в теплые страны на глубокую воду.