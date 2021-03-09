Неизвестный ограбил отделение крупного банка на Индустриальном проспекте в Петербурге

Неизвестный ограбил офис банка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный мужчина ограбил отделение крупного российского банка, расположенного на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в полицию позвонили только спустя 20 минут после происшествия. За это время злоумышленник успел сбежать, сверкая пятками. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, грабитель серьезно напугал сотрудницу банка, угрожая ей неустановленным предметом.

- Злоумышленник похитил денежные средства, их сумма пока неизвестна. После этого он скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас полиция ищет преступника, - рассказали в Главке.

Добавим, что это не первое громкое ограбление банка в Санкт-Петербурге в этом году. На новогодних праздниках мужчина в цветной маске вынес больше 1 миллиона рублей из финансово-кредитной организации, находящейся в центре города.