Когда в Санкт-Петербурге потеплеет: Главный синоптик города объяснил мартовскую аномалию

Поворот на весну обещают петербуржцам со второй половины марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две главные темы весной в Петербурге: когда пойдет корюшка и когда же наконец потеплеет. Особенно актуален последний вопрос, ведь на календаре 10 марта, а морозы бьют полувековые рекорды. Ночью температура в городе падала ниже -20 градусов. Причиной аномалии стал холодный антициклон. Когда именно в Санкт-Петербурге потеплеет, рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик города.

- Вся эта рабочая неделя - холодная, настоящая зимняя погода. Пока в городе держится антициклон. Но к пятнице, 12 марта, в Петербург придет циклон. В ночь еще будет морозно, а днем ждем повышение до -2 градусов. И с выходных дней температуры будут устойчиво положительные. Ждем осадки в виде снега, потом мокрого снега, переходящего в дождь, - сообщил Александр Колесов.

Впрочем, сильных снегопадов в гидрометцентре уже не прогнозируют. А после выходных начнется пресловутый поворот на весну. Погода станет более мягкой, что не отменяет ночных заморозков, но без сильных холодов.

- Температура уже будет положительной, в дальнейшем сохранится весенний порядок погоды. Всю вторую половину марта ночью еще будут слабо отрицательные значения, а днем - положительные. Особенно, когда будет выглядывать солнце, прогрев будет особенно заметен. Тогда уже можно говорить, что весна пришла, - обнадежил синоптик.

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