Сезон корюшки в Санкт-Петербурге в 2021 году начнется на две недели позже обычного

Весной 2020 года жители смогли вдоволь полакомиться любимой рыбкой Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть у петербуржцев традиция по весне уплетать за обе щеки жареную корюшку. В прошлом году сезон лова этой рыбки стартовал в первых числах апреля. Однако в 2021-м он начнется на две недели позже - 15-го числа. Всему виной морозная погода, которая не дает водоемам растаять. В этом случае корюшка преспокойно пойдет на нерест подо льдом, и выловить ее не получится. А это вполне может сказаться на объеме пойманной рыбы.

Однако жители рассчитывают, что рыбкой с запахом огурца удастся полакомиться вдоволь, да к тому же по доступной цене. Как в прошлом году. Напомним, тогда рыбопромышленники обратились в Смольный с просьбой разобраться с нелегальными торговцами, которые оптом выкупают у них улов, а потом продают жителям по 500, а то и по 1000 рублей за килограмм. В итоге общими усилиями депутатов ЗакС, профессионального сообщества и городских властей удалось оборудовать 64 специальных места для торговли корюшкой, где рыбаки продавали ее легально, напрямую и без наценок. Всего по 100 рублей за килограмм.

Пока не начался сезон, за небольшую цену можно купить только прошлогоднюю корюшку. Свежая стоит минимум 600 рублей за килограмм Фото: Артем КИЛЬКИН

Как пояснили «Комсомолке» в Петербурге» в комитете по имущественным отношениям, в этом году таких мест будет больше. Во всех районах города оборудуют как минимум 69 торговых точек для продажи корюшки: 53 договора уже заключено, еще 16 на подходе.

Что же касается цены на гастрономический символ Петербурга, то рыбные компании пока ее не называют. Говорят, это станет ясно, когда начнется промышленный вылов. Правда, корюшку уже можно встретить на прилавках. Как на рынках, так и в сетевых магазинов. Свежая стоит от 600 рублей за килограмм, прошлогодняя размороженная – от 170.