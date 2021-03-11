Татьяна Соломатина презентуют новый роман в Доме книге на Невском

Татьяна Юрьевна Соломатина, известный российский писатель.

13 марта в Доме Книги на Невском проспекте, 28 в 14:00 пройдет презентация новой книги Татьяны Соломатиной - роман-сериал "Община Св. Георгия". На презентации можно будет задать вопросы автору и подписать экземпляр новой книги.

Татьяна Юрьевна Соломатина, известный российский писатель. Родилась в Одессе, 8 июля 1971 года. Живёт в Москве. Работала врачом акушером-гинекологом. В 2009-м году вышли две дебютные книги – авторский сборник «Акушер-ХА!» и роман «Приёмный покой», имевшие огромный успех. С появлением Татьяны Соломатиной вновь возродилась так называемая «медицинская проза», «медицинский бестселлер». С тех пор автор занимается исключительно литературной деятельностью, не ограничивая себя в жанрах – в репертуаре Татьяны Соломатиной есть и детские книги, и сборники рассказов, и яркие критические статьи, и современная «большая проза».

Хорошо известны её романы «Коммуна», «Большая собака», романы в эссе «Мой одесский язык» и «Одесский фокстрот». Роман «Вишнёвая смола» был номинирован на премию Большая книга. Татьяна Соломатина участвовала в большом и малом жюри премии Нацбест, вела авторскую передачу «Культурный ПЗДЖ» на ютьюб-канале, сценарист первого сезона сериала «Тест на беременность».

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Пожалуйста, просим вас внимательно отнестись к правилам личной безопасности на встрече: надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию!

ДАТА: 13 марта

ВРЕМЯ: 14:00

МЕСТО: Дом Книги, 1 этаж, Зал Искусств.