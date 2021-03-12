Тата Кальницкая встретится с читателями в Доме книги на Невском

Тата Кальницкая — автор книги «Без фильтров».

«Честность перед собой»

«Мы привыкли быть идеальными. Современный мир требует. Стоит над нами, сверкая сверяет насколько хорошо по чьей-то оценке мы «живем». По сравнению с другими.

Не с собой.

Так строго, что мы и сами втягиваемся в эту игру, и вот мы уже вместо судьи. Вместо обвинителя. Вместо свидетелей. Сам себе палач, сам себе прокурор.Только вот место адвоката пустует. Как кровоточащая дыра, которую никто не может заткнуть. Я человек, который однажды решил посмотреть на жизнь без фильтров и смог об этом рассказать».

Почему нам сложно принять себя и полюбить? Почему откровенность с собой и окружающим миром так сложно достигается? Как не сломаться под тонной фотографий «идеальной жизни» из интернета и не ретушировать при помощи фильтров свою там же, в интернете? Откровенность с самим собой отрезвляет и работает лучше всяких фильтров. Преображает не просто фотографии, но саму жизнь. На встрече с читателями Тата Кальницкая расскажет о сложном и тернистом пути к честности и о том, почему же его стоит пройти.

Тата Кальницкая — звездный редактор и создатель блога, который читают более 180 тысяч подписчиков. Автор книги «Без фильтров» — обезоруживающе честного сборника рассказов о поворотных моментах в жизни.

- Стоит ли быть откровенным с собой и окружающим миром?

- Каждый ли сможет пройти этот путь, если захочет?

- Почему честный рассказ о жизни оказывает терапевтическое действие на читателей?

Обсудим, почему жизнь #безфильтров помогает реализовывать цели и осуществлять свои сокровенные мечты. На встрече вы сможете задать Тате любые вопросы и подписать экземпляр книги на память.

На встрече обязательно меры предосторожности: маски и перчатки.

ДАТА: 15 марта 19:00

МЕСТО: Дом Книги, Невский проспект, дом 28.