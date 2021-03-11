Будь как Баста, будь лучше Басты

Разработаны нейротехнологии, которые помогут писать рэп. Фото: из архива компании BrainBit.

Василий Вакуленко, больше известный как Баста, начал писать рэп, когда ему едва исполнилось 15. Многие мальчишки (а иногда и девчонки) мечтают пойти по его стопам. Сегодня будущим Бастам легче добиться славы: конечно, наличие таланта – по-прежнему обязательное условие, но с появлением интеллектуальной технологии BrainRap дорога от замысла до нового трека заметно сократилась.

В конце прошлого года холдинг Centiment Capital Holdings в партнерстве с нью-йоркской компанией BrainBit – разработчиком и производителем уникального оборудования на основе электроэнцефалографии – объявили о запуске новой интеллектуальной технологии. BrainRap Brainbit – это нейроинтерфейс БрейнБит и программа для написания песен с помощью сигналов мозга.

«БрейнБит помогает музыкантам расслабиться и войти в состояние, в котором читать рэп будет легко. Софт, разработанный нашим партнером, помогает рэперам с текстами для треков – он анализирует лексикон музыканта и дает подсказки – слова и фразы, которые лучше рифмуются, не повторяются и имеют смысл», – говорит Ирина Назарова, директор по маркетингу компании «МемориМД». Технология БрейнБит получила приз зрительских симпатий на выставке AR in Action в США и победила в хакатоне Массачусетского технологического института.

«С помощью нашей технологии рэперы смогут писать быстрее и лучше. Я уже представил BrainRap нескольким популярным рэперам и показал ее звукозаписывающим студиям, – рассказал генеральный директор Centiment Capital Holdings, нейробиолог Майк Браун. – Наша цель – популяризировать использование нейроинтерфейсов, показать, что их можно использовать в креативных областях».

Фото: из архива компании BrainBit.

Нейроинтерфейсы – это устройства и программы, которые регистрируют активность в различных областях головного мозга и переводят эти сигналы в команды управления внешним устройством, например, компьютером. Нейроинтерфейсы набирают популярность и уже активно используются в медицине, медитации, образовании, исследованиях.

– Уже несколько лет технология используется для нейроуправления в разных программно-аппаратных средах, – продолжает Ирина Назарова. – Вы можете силой мысли управлять дронами и роботами, инвалидными колясками и системами «умного» дома. Это выглядит как картинка из фантастического фильма: человек думает – и летательный аппарат поднимается в воздух. Но XXI век наступил, и фантастика стала реальностью!

Нейроинтерфейс БрейнБит, который используется в BrainRap, был разработан российской компанией «Нейротех» (Таганрог). Сейчас с помощью БрейнБит проводят тренинги, а в Санкт-Петербургском институте междисциплинарных исследований читается курс «Биоуправление и объективные программно-аппаратные технологии в современной психологии спорта и фитнеса». У БрейнБит – огромное поле для применения. Совместно с доктором психологических наук Лилией Сухоцкой, директором польского Института НОО-психосоматики и биологической обратной связи, компания разработала несколько приложений для биофидбека, которые используются в образовании и психологии. В активной разработке другие проекты с партнерами в России и США, например, создание кастомизированных решений для медитации и гипноза.

В конце 2019 года нейротехнологии в области педагогики были представлены тогдашнему министру просвещения России Ольге Васильевой.

Лицами кампании BrainRap в Штатах стал известный американский рэпер, номинант Грэмми Майно и легендарный основатель N.W.A. Ким Назель, более известный как Arabian Prince.

«Это фантастика!» – постоянно повторяет Майно в небольшом ролике.

Давай, Майно, устрой баттл с новичком, который пишет биты с помощью БрейнБит!