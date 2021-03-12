БДТ имени Товстоногова переедет на другие площадки в Петербурге из-за потопов в подвале и нового ремонта

БДТ съедет с исторической сцены из-за ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой драматический театр имени Товстоногова переезжает со своей исторической сфены на набережной Фонтанки, 65. Впрочем, беспокоиться театралам рано, ведь это временное, хоть и вынужденное решение: зданию театра нужен ремонт. И что самое обидное, ремонт повторный.

- С 1 апреля Большой драматический театр продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании, - сообщает пресс-служба БДТ. - Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше.

Рабочим предстоит демонтировать сцену и сделать гидроизоляцию подвала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас рабочие занимаются первоочередной задачей - гидроизоляцией подвала. На данный момент 50% объема. Но впереди самый сложный этап - будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана сцена-трансформер театра.

После чего строители проведут окончательную гидроизоляцию подвала и заново смонтируют все высокотохнологичное оборудование.

До конца года труппа театра имени Георгия Товстоногова будет гастролировать по другим площадкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

На это уйдет около полугода. Также должен начаться ремонт кровли, которая сейчас протекает. Все планируют закончить к концу 2021 года. Заказчиком работ выступает Министерство культуры России.

А труппа в это время будет давать спектакли на второй сцене БДТ - в Каменноостровском театре, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Запланированы и гастроли БДТ по России.

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