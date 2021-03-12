Эксперты расскажут о том, почему и за что мы стыдим своих детей

Психотерапевт Аглая Датешидзе и психолог Дмитрий Рабинович.

У каждого из нас есть как счастливые, так и горькие воспоминания из детства. Вторые чаще всего связаны с чувством жгучего стыда. «Ай-яй-яй! Как тебе не стыдно?!» — говорили нам, когда мы были совсем маленькими. «Стыдно этого не знать!» — упрекали нас в школе. Впрочем, такое можно услышать и во взрослой жизни.

Если попытаться пристыдить человека со здоровой психикой, он отстоит свои границы. Но если то же самое провернуть с тем, кого с раннего детства стыдили и критиковали, он будет реагировать так же: расстраиваться, замыкаться в себе, прогибаться под других, чтобы угодить им.

Хотите такой участи для своего ребенка? Уверены, что нет. Но многие из нас делают это неосознанно в повседневной жизни. Стыдим ребенка, когда тот не убрал игрушки, разбил вазу, громко смеялся в общественном месте, получил «двойку».

Стыд — одна из самых токсичных эмоций для проработки и в психотерапии, и уж тем более для самостоятельного разбора.

Поговорим с психотерапевтом Аглаей Датешидзе и с психологом Дмитрием Рабиновичем о том, как мы стыдим наших детей и на что это влияет.

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