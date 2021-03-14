Пользователи Сети выступили в поддержку петербургской учительницы со скандальными роликами в TikTok

Несмотря ни на что, женщина продолжает вести блог для школьников и учителей Фото: принтскрин видео.

Учительница русского языка и литературы из 630-й школы Приморского района осталась без работы после того, как коллеги узнали о ее блоге в ТикТоке. На своей страничке Дарина Грачева в шуточной форма рассказывала о том, насколько непросто работать учителем. Однако руководство школы сочло, что своими постами Дарина нарушает этический кодекс.

К «возмутимым» были отнесены видео, где учительница проверяет тетради с неразборчивым почерком, рассказывает о том, насколько тяжко составлять отчеты, и торопится на работу, чтобы успеть к вечно опаздывающим ученикам. А ролик, где Дарина танцует с мужем в отеле в банных халатах и вовсе был записан в разряд непристойных.

После этого женщине намекнули, что видео, а вместе с ним и странички в соцсетях, следует удалить. Дарина же с таким вердиктом оказалась не согласна и написала заявление на увольнение, отметив, что ей очень обидно, и она, как любой человек, имеет право на личную жизнь.

Также Дарина добавила, что все равно будет вести страничку в ТикТоке и рассказывать об учительских буднях, а также давать советы, как лучше выстраивать отношения с детьми. После этого скандала пользователи соцсетей стали активно поддерживать Дарину. Одни называют ее талантливым педагогом и надеются, что руководство школы пересмотрит свое решение, другие желают устроиться в учебное заведение, где способности учительницы оценят по достоинству.