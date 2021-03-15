Детальный маршрут высокоскоростной магистрали «Москва – Петербург» утвердят не раньше 2022 года

Детальный маршрут скоростной магистрали между Москвой и Петербургом утвердят в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Какой будет ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль, по которой из Москвы до Петербурга можно будет домчаться за два часа, – рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Трасса пройдет через шесть регионов России. Домчать из одной столицы в другую можно будет проездом через Великий Новгород, Тверь и Клин.

В Петербург пассажиры ВСМ, по задумке, прибудут на Московский вокзал: для этого его частично освободят от действующих железнодорожных направлений и дополнять отдельным терминалом. Чтобы вывести магистраль в самый центр Петербурга, придется построить дополнительные пути на участке между Московским вокзалом и Обухово.

– В черте Петербурга магистраль пройдет в существующем транспортном железнодорожном коридоре, – сообщили «Комсомолке» в ОЖД. – Такой подход позволит сохранить исторически сложившийся облик города, а также исключить противоречия с перспективным развитием прилегающих городских территорий и улично-дорожной сети. – Там же, где границы новой трассы затронут существующую застройку, собственники и правообладатели получат денежную компенсацию строго в соответствии с законом.

Оптимальный вариант трассировки найдут в ходе детальных проектно-изыскательских работ. Окончательное направление ВСМ зададут не только технические и экономические, но и экологические и социальные факторы. Интересы местных жителей обещают учитывать.

– Важная составляющая стратегии строительства ВСМ – экологическая безопасность и минимальное негативное воздействие на среду, – добавляют в ОЖД. – Для этого планируется использовать природоохранные технологии и экологически чистые материалы.

Ну, а пока по заказу РЖД выполняют инженерные изыскания и готовят проектную документацию. Бумаги по планировке территории, в которых укажут окончательные границы магистрали и ее санитарно-защитной зоны, согласуют и утвердят не раньше 2022 года.

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