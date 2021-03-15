«Особого дефицита нет»: В комздраве объяснили, что происходит с вакциной от коронавируса в Петербурге

Вакцины от коронавируса действительно стало меньше, но о жестком дефиците говорить не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возросло количество прививочных пунктов, где закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Городские СМИ заявляют о дефиците препарата, комитет по здравоохранению объясняет: особого дефицита нет, а есть лишь неравномерное расходование вакцины в разных районах.

Напомним: впервые о нехватке первого компонента вакцины (только первого – отметим отдельно, что со вторым во всех районах все в порядке) заговорили еще на прошлой неделе. Тогда петербуржцы начали жаловаться в специальных чатах в социальных сетях на то, что у них периодически возникают проблемы с записью на процедуру: кого-то просили подождать, другим выдавали направления в соседние прививочные пункты. Тогда в комздраве объяснили «Комсомолке», что ничего ужасного в сложившейся ситуации нет – и по состоянию на понедельник, 15 марта, ничего существенно не изменилось.

На данный момент вакцина закончилась более чем в 20 прививочных пунктах. всего же их по городу иразвернуто более 130. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нужно учитывать, что в городе в общей сложности развернуто более 130 прививочных пунктов, - отметили в ведомстве. – Из них пять – в торговых центрах, куда не нужно записываться, а можно просто прийти в любой момент и сделать укол. Поэтому говорить о каком-либо дефиците не приходится.

По последним данным, в Санкт-Петербурге осталось 41 664 комплекта вакцины «Спутник V». Этого должно хватить на 6-7 дней. Одним словом, до конца недели мы протянем без особых проблем – а вот дальше дело за минздравом.

Следующая поставка препарата ожидается до конца недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Сейчас планируется еще одна поставка вакцины, - уточнили в комитете по здравоохранению. – Ожидается, что «Спутник V» поступит в Санкт-Петербург до конца недели. Точный срок и объемы поставки на данный момент обсуждаются.

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