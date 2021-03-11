В Петербурге выросло количество прививочных пунктов, где закончился первый компонент вакцины от коронавируса

Жесткого дефицита "Спутника V" на данный момент нет, но некоторым петербуржцам стало сложнее записаться на вакцинацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге стало меньше вакцины от коронавируса «Спутник V». Еще вчера, 10 марта, ее первый компонент закончился в пяти прививочных пунктах, сегодня, 11 марта, их количество выросло до 16. Однако в Смольном призывают не разводить панику на ровном месте – о «тотальном дефиците» речи не идет.

На сложности с записью на вакцинацию петербуржцы начали жаловаться еще в минувшую среду.

- Пришла сегодня на набережную реки Смоленки по записи, - делятся горожане в социальных сетях. – Сказали, вакцины нет, до свидания. Записалась на Большой проспект, 59 на завтра. Говорят, там толпа в порядке живой очереди…

На данный момент в городе работает более 130 прививочных пунктов. Вакцина (и то только первый компонент) закончилась лишь в 16 из них. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- 10 марта позвонили из поликлиники и сказали не приходить, что всех перенесут на другой день, - сетуют другие, также оказавшиеся в подобной ситуации. - У тетушки соседке 82 года, он собиралась вакцинироваться, расстроилась. Мало того, что записывались почти за месяц так еще и переносят на неизвестно когда.

Между тем в комитете по здравоохранению «КП-Петербург» сообщили, что нехватка вакцины в некоторых прививочных пунктах на самом деле ощущается, но делать из этого далеко идущие выводы не стоит.

- На данный момент у нас осталось более 53 000 доз «Спутника V» (с учетом текущих темпов вакцинации - в сутки ее проходит порядка 5 000 - 6 000 человек - этого хватит примерно на 8-10 дней, прим.ред.), - уточнили в пресс-службе ведомства. – Проблема в том, что все они уже распределены по прививочным пунктам. Сейчас мы будем принимать попытки их распределения в зависимости от того, где больше потребность граждан в вакцинации.

Тех, кто записался, но не дождался своей очереди, перенаправляют в другие прививочные пункты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с нехваткой вакцины, по данным комздрава, возникла в Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградском районах. Они относятся к числу наиболее густонаселенных, поэтому и спрос на новую процедуру там выше. Всего на данный момент первый компонент (только первый – о втором речи не идет) «Спутника V» закончился в 16 прививочных пунктах. Всего же по городу их действует 129, плюс восемь в торговых центрах. Тем, кто был записан на вакцинацию, но не дождался своей очереди, предлагают другие доступные варианты.

- На данный момент мы ждем новую поставку препарата, - уточнили в комздраве. –Точная дата и объемы поставки пока не известны, но мы надеемся, что это произойдет уже на следующей неделе.

Новая поставка препарата в Санкт-Петербург ожидается на следующей неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним: ранее «Комсмолка» рассказывала о том, почему петербуржцы стали реже вакцинироваться от коронавируса. Все дело, по словам экспертов, в ощущении «расслабленности», которое испытывают сейчас горожане – хотя угроза заражения никуда не делась.