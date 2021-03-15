Комплексность и индивидуальный подход: как в Госпитале для ветеранов войн помогают петербуржцам восстановиться после ковида

Реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн рассчитан на 251 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мало переболеть коронавирусом, после него еще нужно восстановиться. А этот процесс порой может длиться дольше, чем сама болезнь. Здесь-то и приходят на выручку петербуржцам медики реабилитационного центра при Госпитале для ветеранов войн. Они помогают пациентам вернуть не только физическое здоровье, но и психологическое. Тем более, что в Центре для этого множество возможностей: новейшие тренажеры, залы для ЛФК и даже бассейн с особым микроклиматом.

Восстановят и тело, и нервы

Если человек перенес ковид и практически не заметил этого, ему, можно сказать, повезло. Потому что те, у кого вирус протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, даже получив долгожданный отрицательный тест, вынуждены потом долго приходить в себя, заново учиться двигаться и даже спать. А если есть сопутствующие заболевания, все это дается особенно трудно. Между тем, медики Госпиталя для ветеранов войн готовы сделать все, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни. С 15 февраля, когда было решено законсервировать временный стационар в Ленэкспо, полноценную работу начал реабилитационный центр.

- Мы прекрасно понимаем, насколько важна реабилитация, - говорит начальник Госпиталя для ветеранов войн максим Кабанов. – Если человек теряет вкусы и запахи, значит, у него поражение ЦНС. Тем же, кто был долгое время в реанимации без движения, нужно восстанавливать эти навыки. И мы можем всем этим заниматься. У нас уже лечатся 170 пациентов. Всего же имеется 251 койка.

Не менее важно не только в буквальном смысле поставить переболевшего человека на ноги, но и позаботиться о его психологическом здоровье. Как поясняет медицинский психолог Юлия Мохова, у людей с тяжелой формой ковида часто наблюдаются изменения в поведении: слезливость, панические атаки, депрессии. Более того, те, кто долгое время провел на кислородном концентраторе, боятся дышать без него. И их нужно отучать. Еще одна проблема, на которую жалуются пациенты – нарушение памяти. Оно наблюдается у каждого второго ковидного больного в возрасте 35-50 лет.

- Чтобы избавить пациентов от психологических проблем, мы используем разработку наших петербургских ученых, - поясняет заведующая отделением физиотерапии Елена Ямалдинова. – суть ее в том, чтобы определенными частотами воздействовать на мозг человека для выработки эндорфинов. Пациент успокаивается, у него улучшается сон, уменьшаются агрессивные последствия вируса.

Восстановить мелкую моторику помогут специальные "видеоигры", где нужно выполнять задания разной степени сложности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инновации на страже здоровья

В реабилитационном центре Госпиталя для ветеранов войн есть все необходимое для восстановления не только после ковида, но и после инсультов, сердечных болезней, различных травм. Так, одним из самых эффективных методов считается водная гимнастика. Для этого в Центре есть бассейн. Заниматься в нем могут в том числе маломобильные пациенты – в воду их опустит специальный подъемник.

- Бассейн наш вовсе не для плавания, а для лечения. Его глубина 120-140 метров, - говорит руководитель центра реабилитации, к.м.н. Руслан Дмитришен. – Температура воды здесь около 28 градусов, притом, что в помещении примерно градусов 30. Это нужно для того, чтобы человек смог полностью расслабиться.

Для тех, кому полагаются физические нагрузки, есть кабинет ЛФК. А пациентам, у которых сильно повреждены легкие, назначают посещение барокамеры. Здесь пациент лежит в своего рода капсуле, куда под определенным давлением поступает кислород, и организм им насыщается. Процедура полезна также для тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Имеются в Центре и высокотехнологичные тренажеры. Занятия на них проходят в виде своеобразных компьютерных игр. Например, чтобы восстановить мелкую моторику, больную руку пациента закрепляют на специальном приборе, и он, видя на экране несколько мусорных контейнеров, должен «подъехать» к ним на машине и зацепить нужный. Уровни сложности можно увеличивать.

- Этот тренажер нужен тем, кто восстанавливается после инсульта или травм. На нем мы учимся элементарно разгибать кисти, шевелить пальцами, - поясняет инструктор по ЛФК Надежда. – Выполняя простейшие задания, человек возвращает себе здоровье.

Если же проблемы с движением у пациента более серьезные, на помощь придут тренажеры типа «Кентавр». Он позволяет тренировать весь мышечный корсет. А чтобы понять, насколько человек ослаблен, есть аппарат, измеряющий мышечную силу. Проверку на нем пациенты проходят перед началом реабилитации и после ее окончания. Результаты всегда очевидны.

В барокамере организм пациента насыщается кислородом. Процедура полагается людям с сосудистыми заболеваниями и тем, кто перенес ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Лечим пациентов со всего города»

Конечно, Госпиталь для ветеранов войн – не единственное место в городе, где люди восстанавливаются после ковида. Но, пожалуй, самое технологично. Общий курс реабилитации в Госпитале длится 21 день. Для петербуржцев все это полностью бесплатно. Более того, если за один подход человеку не удалось восстановиться, он может пройти курс снова.

- В этот центр люди поступают тремя способами, - отмечает Максим Кабанов. – Кто-то переводится из ковидных отделений нашего госпиталя, кого-то переводят из других больниц. Кроме того, в амбулаториях есть автоматическая информационная система записи пациента на реабилитацию. Там доктора отбирают тех, кому это необходимо, и также направляют к нам.

Главное, на чем основана работа центра, - это комплексность и индивидуальный подход. Медики внимательно изучают проблему каждого пациента, чтобы помощь была наиболее эффективной. По статистике, за все время с начала пандемии в Петербурге постковидную реабилитацию прошли порядка 8 тысяч пациентов. Нуждаются в ней еще свыше двух тысяч человек. И восстановлением каждого из них готовы заняться медики из Госпиталя для ветеранов войн.

Телефон справочной по вопросам госпитализации – 8 921 184-65-14

В будние дни с 9.00 до 17.00.

Центр реабилитации Госпиталя для ветеранов войн на проспекте Елизарова, д.32.