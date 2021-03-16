Риелторы рассказали, продолжится ли в Петербурге аховое удорожание недвижимости

По прогнозам, за 2021 года стоимость недвижимости Петербурга подрастет еще примерно на 10 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Плюс 25 процентов – первичка, плюс 28 – вторичка. Повышенный интерес к коммуналкам и ажиотаж на аренду. За год недвижимость Петербурга побила все мыслимые рекорды. Несмотря на сниженные ставки по ипотеке, жилье отнюдь не стало доступней: помешал беспрецедентный рост цен. «Ковидное» удорожание почти сравняло стоимость квадрата в новостройке, где уже идет отделка, с ценой квадрата в доме на стадии котлована.

Почему так получилось и как в таких условиях не прогадать со сделкой? «Комсомолка» в Петербурге» узнала у экспертов.

СВОИ СТЕНЫ «ЛЕЧАТ» ОТ КОВИДА

По данным индекса Global Residential Cities Index, в течение сложного 2020-го Северная Пальмира несколько раз входила в топ городов мира с самым заметным ростом стоимости квадратного метра жилья. Так, по итогам третьего квартала прошлого года, Петербург оказался на пятом месте с годовым приростом в 18,6 процента. Для сравнения, Москва заняла в рейтинге лишь 92 место.

Рычаг удорожания жилья в городе на Неве – и повсеместно – спустил коронавирус.

– Конечно же, пандемия повлияла на рост цен: люди в нестабильной ситуации ищут, куда вложить свои деньги, а недвижимость – наиболее выгодное и стабильное вложение сегодня, – отмечает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Дмитрий Рубин.

Недаром интерес к недвижимости, особенно новостройкам, не снизился даже летом, когда наблюдают традиционный спад количества сделок.

– Границы России с большинством стран закрыты, многие люди не поехали в отпуска и летом смогли заняться жилищным вопросом, – пояснила руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Желание вкладывать в недвижимость, объяснимое пандемией, закрепили льготной ипотекой под 6,5 процента годовых. Госпрограмму запустили в мае 2020-го, а затем несколько раз продлевали. По последним данным, программа льготной ипотеки будет действовать до июля 2021-го.

Рычаг удорожания жилья в городе на Неве – и повсеместно – спустил коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как итог, к тем, кто стремился спасти накопления, добавились те, кого прельстили выгодные условия. На ипотеки стали все чаще решаться даже на вторичном рынке жилья. Причем квартирами в Петербурге активно интересовались и местные, и жители других регионов России и стран.

– Задуманная как мера поддержки строительного рынка, льготная ипотека стала драйвером отрасли: ипотеку брали даже те, кто не попадал под условия программы субсидирования, – отмечают аналитики портала недвижимости ЦИАН. – Причина в том, что ключевая ставка Центробанка опустилась до минимального исторического значения (4,5, а позднееи 4,25 процента).

В конечном счете, льготная ипотека вызвала повышенный спрос (доходящий, по примерным подсчетам, до 50 процентов) и способствовала росту цен на жилую недвижимость всех сегментов.

– Цены выросли вместе со спросом, – отмечает Дмитрий Рубин.

Дефициту способствовало и то, что некоторые застройщики снизили темпы работ: в мире разбушевался новый вирус, курсы валют скачут, основная рабочая сила – мигранты – разъехалась, стоимость материалов из-за закрытых границ подскочила. А вишенкой на ковидном торте стал переход Петербурга на эскроу-счета.

ЦЕННИК ПОВЫШАЕТСЯ

В Петербурге сошлись все условия, чтобы разогнать темпы роста цен на жилье до исторического максимума.

– Очень долго Петербург – главный туристический город России, центр притяжения студентов и работоспособного населения – был недооценен: большинство инвесторов предпочитало вкладываться в квартиры у себя в городах либо выбирало Москву, – поясняют в ЦИАН.

Студии и однокомнатные квартиры в новостройках Петербурга смели. Когда они закончились, покупательский интерес переключился на коммуналки. Отчасти инвесторов могли привлечь и новые правила расселения: с начала года власти решили предоставить приоритет небольшим коммуналкам. Впрочем, наряду с этим в программу заложили механизмы, отделяющие действительно нуждающихся от опытных инвесторов.

Утолить спрос предложением смогли только к ноябрю, но ценник продолжает стремиться вверх. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Покупать комнаты в коммунальных квартирах людей вынуждает высокая стоимость жилья в городе: средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге примерно в два раза выше стоимости средней комнаты, – обращает внимание доцент кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат юридических наук Надежда Бутакова. – Вот почему говорить об особой инвестиционной привлекательности расселения в «хрущевках» и «брежневках» не приходится.

Волну покупателей смогла притянуть к себе и элитная недвижимость Петербурга. По скорости роста цен на нее за 2020 год Северная столица разместилась с показателем в 8,7 процента на шестом месте мирового рейтинга, после Москвы, Манилы, Сеула, Шэньчжэня и Окленда.

Утолить спрос предложением смогли только к ноябрю. Однако ценник продолжает стремиться вверх.

– Скорее всего, по итогам 2021-го изменение стоимости за календарный год составит порядка 10 процентов, – отмечает Рубин. – По сравнению с прошлым годом, темпы роста снизятся.

КСТАТИ:

Охотнее стали не только покупать, но и арендовать. По данным аналитиков «Авито.Недвижимости», за год интерес к краткосрочному съему жилья в Ленобласти вырос на 31 процент. Самыми частыми арендаторами жилья становились туристы из других регионов. По популярности среди российских вояжеров в новогодние праздники Петербург вошел в топ-5 регионов, наряду с Москвой и областью, Краснодарским краем и Татарстаном.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА:

Дмитрий РУБИН, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

– Сегодня в первую очередь стоит вкладываться в коммерческую недвижимость: именно у нее растут показатели по ставке аренды, уменьшается время окупаемости инвестиций. Простым языком, это становится выгоднее. А вот жилая недвижимость сейчас находится на пике цены. Такого роста, как мы видим в последние годы, уже не будет.

КОНКРЕТНО:

По данным сервиса «Авито.Недвижимость», чаще других жилье в Петербурге в 2020 году арендовали туристы из:

– Москвы и Московской области,

– Калининграда,

– Ленобласти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Топ-5 городов мира с самым дорожающим жильем:

– Манила (Филиппины) – 34,9 процента,

– Измир (Турция) – 27,8 процента,

– Анкара (Турция) – 27,2 процента,

– Стамбул (Турция) – 25,7 процента,

– Санкт-Петербург (Россия) – 18,6 процента.

По данным Global Residential Cities Index по итогам третьего квартала 2020 года.

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