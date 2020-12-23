Последнее заседание Законодательского собрания Санкт-Петербурга в 2020-ом было столь же насыщенным, как и весь год. Депутаты успели затронуть три больных петербургских вопроса: вечные коммуналки, сокращающуюся зелень и растущую «уплотниловку».У ГУБЕРНАТОРА СПРОСЯТ О ГЕНПЛАНЕПарламент встревожен тем, что проект нового Генплана – до 2050 года – из Смольного так и не поступил. Подготовка к его созданию началась еще три года назад. Летом планировались общественные слушания, осенью – старт рассмотрения в ЗакСе, а подписание – до конца 2020 года.– Не имеем ни документа, ни ясности. Между тем, 1 марта мы выйдем за расчетный срок действующего Генплана – и социальные, экономические, технические и градостроительные параметры перестанут действовать, – подчеркивает депутат Сергей Никешин.В итоге город столкнется с рисками, которые в целом можно описать как приостановка социально-экономического развития. Причина в том, что весь градостроительный процесс опирается на техническую составляющую Генплана, а на его политической составляющей основывается стратегия развития Петербурга.В Мариинском есть информация, что правительство рассматривает вариант продления использования нынешнего Генплана. Но ни планами, ни причинами задержки в Смольном не делятся: на запросы Никешина в Комитет по градостроительству и вице-губернатору Линченко ответили «невнятно». Именно потому он обращается напрямую к губернатору Александру Беглову.Параллельно за основу приняли поправку в закон «О градостроительной деятельности», цель которой – сделать процесс развития города прозрачнее и остановить уплотнительную застройку. После вступления закона в силу в сети обязаны будут публиковать развернутую информацию о грядущей застройке участка и объекте, который на нем появится, либо о реконструкции здания. Причем она появится в Интернете еще до подачи документации на Госэкспертизу.– Законопроект родился не от хорошей жизни, – вздохнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Кто знал о доме-«гробе» до того, как начали сваи забивать? Абсолютно никто: ни жители, ни муниципальные депутаты, ни районная администрация. Разрешение подписали втайне, без слушаний. Строителям-то все равно: пришел, окешился, ушел, – а людям и их потокам в уплотнительной застройке, которая разрушает наш исторический центр, еще жить.Если полную информацию публиковать своевременно не будут, то в ход пойдут прокурорские проверки и административная ответственность.ПЕТЕРБУРГ ЧИСТИТ СПИСОК ЗНОПЗа основу приняли поправку в закон «О зеленых насаждений общего пользования» (ЗНОП). Она стала результатом инвентаризации городской зелени, проведенной в 2018 и 2019 годах.Поправкой 403 территории ЗНОП городского значения (в сумме 198,3 гектара) переведут в статус местной. В итоге городских территорий останется 1962, а местных станет 5327. При этом в ЗНОП не попадают территории, которые находятся в собственности России или третьих лиц, а также переданы по договору аренды (в противном случае город рискует нарваться на иски от собственников и арендаторов).– Изменение затронет территории, которые по своему характеру – внутриквартальное озеленение, – отметил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков. – В целом территория городских ЗНОП не уменьшается: идет перераспределение между центральными и периферийными районами. Уровень обеспеченности зелеными насаждениями на душу населения останется выше нормативного.На содержание новой зелени муниципалитетам перераспределят деньги, уже заложенные на эти же ЗНОП в городском бюджете.Законопроект вызвал много вопросов. Напугало, что из парка Интернационалистов уже выделяют 1 гектар на расширение Южного шоссе, а от сквера Спасателей отрезают 3 гектара под санитарную зону «Полисана». Не нашли парламентарии в проекте и возвращение в ЗНОП части парка Малиновка, и Ржевского лесопарка, и Муринского парка.– Из 18 районов города площадь ЗНОП сократится в пяти, – констатирует депутат Надежда Тихонова. – И это – в условиях тяжелых испытаний, когда людям в первую очередь хочется попасть в природную среду, в тихий парк.– Идет повсеместное сокращение реальных парков и скверов с заменой их, благодаря инвентаризации, участками озеленения – газонами с деревьями и цветами, – подчеркивает депутат Оксана Дмитриева. – Это очень опасная тенденция.– У проекта высока коррупционная составляющая, – уверен депутат Андрей Васильев. – Сначала переводим городскую территорию ЗНОП в муниципальную, затем – выводим из состава ЗНОП для проведения каких-нибудь работ. Такую же схему провернули в 2000-х с реликтовым лесом Карельского перешейка, тогда украли 7000 гектаров из 7700.Представители Смольного заверили, что готовы доработать законопроект, упомянув, впрочем, что по каждому участку есть отдельное решение специалистов.КОММУНАЛКИ РАССЕЛЯТ ПО-НОВОМУНа расселение коммуналок в 2021 году Петербург потратит в пять раз меньше, чем в этом. Но это далеко не все новшества, ожидающие эту жилищную программу после боя курантов. Сегодня за основу приняли подготовленную Смольным поправку, которая изменит механизм борьбы с коммуналками.– На сегодня ситуация такая: за период действия программы с 2008 года жилищные условия улучшили 117 175 семей. При этом расселено 50 977 квартир, а свыше 65 000 – остаются коммунальными. Причина в том, что комнаты перепродаются вновь, – объяснил Юрий Шестериков. – Поправка позволит механизму заработать так, чтобы коммуналки все-таки расселять.На сегодня в 65 000 коммуналках живут 218 000 семей, причем 79 000 из них встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Каждая такая семья получит от города сертификат на 1,7 миллиона рублей для покупки отдельной квартиры (только после заключения договора купли-продажи).Но со следующего года приоритетность предоставления таких сертификатов изменится: если сейчас город стремиться в первую очередь расселять большие коммуналки, то вскоре им дадут фору маленькие квартиры на две-три семьи. Расселить такие, очевидно, проще и быстрее, а эффект от действия программы будет заметнее. Так, по действующим правилам, на 700 миллионов рублей в 2021 году можно расселить 400 семей и ликвидировать 80 коммуналок, а по новым – те же 400 семей уже из 220 квартир.– В первую очередь будем расселять малоимущих (у кого доход на члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума – 23 316 рублей): хватит просто так деньги раздавать, – заявил глава Жилищного комитета Виктор Борщев. – Остальные будут получать сертификаты по прежним правилам.Проблему последнего собственника попробуют решить сниженным коэффициентом, по которому он выкупает освободившиеся соседские комнаты: ему предложат цену в размере 0,3 от кадастровой стоимости.Для ускорения воплощения программы и быстрого контакта между продавцами и покупателями в Горжилобмене создадут подразделение из 10 специалистов, которое займется исключительно коммуналками.Депутаты Оксана Дмитриева и Ольга Ходунова отметили, что поправка, конечно, ускорит расселение малоимущих из маленьких коммуналок, но может затормозить процесс для всех остальных. Депутат Андрей Васильев обратил внимание коллег из Смольного, что огромным коммуналкам подобный механизм может не подойти, ведь найти покупателя на квартиру из 20 комнат крайне сложно, а потому их стоило бы или реконструировать, или переделывать не под жилье. А депутат Алексей Ковалев предложил распространить сниженные цены на выкуп свободных комнат не только на последнего, но и на всех собственников.КСТАТИ: За тайную скважину на участке накажут рублемВ городском законе «Об административных правонарушениях» появится новая статья, касающаяся общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и подземных сооружений.– Необходимость продиктована новациями в федеральном законе: теперь ответственность за нарушения со стороны правообладателей участков определяет субъект, – объясняет депутат Александр Рассудов. – Предлагаем ввести уведомительный порядок использования общераспространенных ископаемых и подземных вод, а также строительства подземных сооружений.После принятия поправки владельцы участков обязаны будут сообщать о том, что они используют ископаемые и воду, контролирующим органам. Причем разрешено забирать не больше 100 кубометров в сутки. Сообщать придется и о подземных сооружениях, при этом их глубина не может быть больше пяти метров.Нарушителей покарают штрафом от 1000 рублей для граждан до 100 000 рублей для компаний. А тайная подземная скважина обойдется физлицу в 200-600 рублей, компании – в 20 000 рублей.– Надо ли будет уведомлять власть о появлении на участке выгребной ямы? Если только она будет монументальной, – поясняет Рассудов. – А если она будет не только монументальной, но и глубже пяти метров, нужно будет обращаться к федеральным властям.Как планируют контролировать, кто и что добывает на своем участке за высоким забором, пока не уточняется: придумать это должно будет правительство.КОНКРЕТНО:Окончательно приняли законы:– «о советских вывесках»,– о налоговых льготах в рамках мер третьего пакета поддержки бизнеса в пандемию,– в виде предложения в федеральный закон – поправку о собаках-помощниках, которых приравнивают к собакам-поводырям.