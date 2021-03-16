Больше половины петербуржцев могут иметь антитела к коронавирусу

По словам ученых, в Петербурге могло переболеть COVID-19 уже больше 2 500 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше половины петербуржцев уже имеют антитела к новому коронавирусу SARS-CoV-2. К таким выводам пришла группа ученых под руководством директора Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антона Барчука. Впрочем, праздновать победу над эпидемией пока еще рано – почему, узнавала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

- По нашим данным, количество людей, у которых есть антитела, с 11 февраля до 5 марта 2021 года составило около 53,4 % от общего числа жителей города, - уточнил Барчук в разговоре с корреспондентом «КП». – Сюда входят как те, кто уже успел переболеть, так и те, кто прошел курс вакцинации «Спутником V».

Сейчас антитела есть уже более чем у половины населения города. Но расслабляться и отказываться от вакцинации из-за этого не стоит. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам ученого, количество людей с антителами в Северной столице за последние пару месяцев существенно выросло: во время предыдущего исследования, которое проводилось еще зимой прошлого года, оно составляло меньше 30 %. При этом Петербург скорее всего отстает от Москвы и Московской области – соответственно, именно их население первым в России получит тот самый популяционный иммунитет, необходимый для успешной борьбы с эпидемией.

- Дело, на наш взгляд, прежде всего в интенсивности заражения и плотности населения, - констатирует Антон Барчук. – В Москве и Московской области таких случаев было заведомо больше, чем в Санкт-Петербурге, отсюда и возможное расхождение. Это не критично – просто нам с формированием популяционного иммунитета и снижения числа новых придется немного подождать.

Что будет дальше – пока не очень понятно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно досконально изучить особенности иммунитета, который формируется при заражении коронавирусом, а такими знаниями ученые пока не располагают.

Основной способ победить эпидемию как можно быстрее и без серьезных потерь - это вакцинация. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если отталкиваться от теории о том, что иммунитет держится больше десяти месяцев, то, вероятнее всего, никаких существенных вспышек заболеваемости у нас в ближайшее время не будет, - объясняет Антон Барчук. – Что касается долгосрочной перспективы, то здесь, к сожалению, ничего с уверенностью говорить нельзя – все будет зависеть от дальнейших исследований в этой области и интенсивности, а также эффективности вакцинации в долгосрочной перспективе.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге наблюдаются перебои с вакциной «Спутник V». По самым свежим данным первого компонента осталось на 6-7 дней. В ближайшее время в городе ждут новых поставок от министерства здравоохранения.