Первый пункт вакцинации от коронавируса закрылся в Санкт-Петербурге

Вакцина закончилась в торговом центре на Северном проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый прививочный пункт, где можно было пройти вакцинацию от коронавируса, закрылся в Санкт-Петербурге. Речь идет о пункте в одном из городских автоцентров в Выборгском районе. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

Прививочный пункт в ТЦ «Маршал» на Северном проспекте открылся в конце февраля. Его функции взял на себя медицинский центр, арендующий в ТЦ помещения. По словам сотрудников «Маршала», новая услуга пользовалась популярностью – привлеченный доступностью процедуры народ активно записывался «на укол», причем далеко не всегда людям удавалось попасть день в день. Тем не менее во вторник, 16 февраля, пункт внезапно закрылся. Как сообщили городские СМИ, это произошло из-за того, что доктору, который вел прием, почему-то стало «неудобно добираться» до ТЦ. Однако, как выяснила «КП-Петербург», причина куда более прозаическая.

Новую поставку «Спутника V» в Санкт-Петербурге ждут до конца недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- У нас закончилась вакцина, - пояснили корреспонденту издания в администрации автоцентра. – Весь объем препарата – и первого и второго компонента – который был нам отпущен, мы благополучно израсходовали. Пока что людей вакцинировать нечем.

Без альтернативы петербуржцев, конечно, не оставили: теперь всем желающим предлагают записаться на вакцинацию в поликлинику № 97 на улице Кустодиева. Не сказать, чтобы это очень уж далеко, но и не особо близко – пять остановок на общественном транспорте или тридцать минут неспешным шагом.

В самом ТЦ, впрочем, отмечают: как только вакцина поступит, пункт снова заработает. Вероятно это может случиться уже к концу этой – началу следующей недели, когда в Санкт-Петербург придет новая партия «Спутника V».

Напомним: сложности с первой дозой препарата начали наблюдаться в Северной столице еще на прошлой неделе. Сейчас он полностью иссяк в порядка 30 городских прививочных пунктах. Еще 100 с лишним продолжают работать и принимать горожан.