Водителя, изрезавшего пассажира ножом в Петербурге, задержала полиция

Полиция Петербурга задержала водителя, напавшего на пассажира в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали водителя белой «КИА», который напал на своего пассажира в Купчино. Днем 16 марта жители Бухарестской улицы стали свидетелями кровавой расправы: из иномарки выскочил раненный мужчина, а другой набросился на него с ножом, нанеся несколько ударов в голову. Оказалось, что разборка происходила между двумя родными братьями.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность нападавшего. Им оказался 35-летний петербуржец Павел. В настоящее время он задержан и находится в отделе полиции. Пострадавшим является его 38-летний брат Владислав, а причиной столь агрессивного поведения задержанного стала внезапная ссора, - сообщает пресс-служба Главка.

Напомним, что сообщение об инциденте поступило в полицию в 13:21. Свидетели сообщали о мужчине с ножевым ранением. Позднее, по камерам видеонаблюдения была установлена вся картина происшествия: водитель иномарки выстрелил в пассажира из ракетницы, а когда тот выпрыгнул из салона, то попытался добить жертву ножом.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи одной из петербургских больниц.

По предварительным данным, мужчины и ранее конфликтовали. А младший брат уже имел судимость. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обвинение пока не предъявлено.