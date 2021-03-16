Евгения Васильева - о скандальной выставке: «Я не обижаюсь, многих художников не признавали при жизни»

Художница заявила, что за скандал она ни на кого не обижается, ведь у нее есть счастье и искусство Фото: Олег ЗОЛОТО

Как ни бунтовали студенты и преподаватели Академии художеств, требуя убрать из вуза картины экс-чиновницы Евгении Васильевой, скандальный вернисаж все же состоялся. Да не простой, а с прибаутками. Все началось с того, что на торжественное открытие отказывались пускать прессу, объясняя это самым удобным образом – ковидными ограничениями.

На торжественное открытие журналистов не пустили, объяснив это антиковидными мерами Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому за аккредитацию журналистам «Комсомолки» пришлось побороться. А точнее, взять организаторов измором, названивая каждые полчаса. И когда победа была у нас в кармане, оказалось, что нам можно присутствовать только на пресс-конференции Васильевой. Показ картин же был для избранных – на него пришли только приближенные художницы по личным приглашениям.

Пообщаться с экс-чиновницей успели не все, ведь встреча началась на полчаса раньше обещанного Фото: Олег ЗОЛОТО

По счастливой случайности мы оказались в музее за 40 минут до начала брифинга. Чтобы чем-то нас занять, организаторы разрешили прогуляться по пустому залу со скандальными картинами. Именно здесь совсем недавно и собиралась местная богема… Однако уже через четверть часа появилась и сама художница. В черном обтягивающем платье, с пышной прической, в общем, выглядела Васильева хорошо. Пресса ринулась к ней.

Картины Васильевой на первом этаже можно встретить в десятках залов Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я уже так давно на каблуках, пройдемте в зал, я сяду и с удовольствием отвечу на вопросы, - парировала она и двинулась к месту пресс-конференции. За ней, словно свита, шли сочувствующие и журналисты. Держалась экс-чиновница уверенно. На каверзные вопросы отвечала философски. Конечно же, ее спросили про скандал.

Вот так необычно выглядит теперь отдел слепков. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В истории очень много примеров негативной реакции на художников, которые потом были признаны великими фигурами в сфере истории искусств, - говорит Васильева. - Поэтому я ни на кого не обиделась и у меня нет никакого негатива.

Студенты и преподаватели Академии художеств требовали убрать отсюда работы Васильевой, но тщетно. Вернисаж состоялся Фото: Олег ЗОЛОТО

Почему выставка именно в Академии художеств и за чей счет она проводится, бывшая чиновница тоже ответила обтекаемо. Мол, есть коллекционеры, которые собирают ее картины. Они попросили предоставить работы, что она и сделала. На этом ее роль якобы закончилась.

- Я в коммерческую основу не вникала. Я выступаю здесь исключительно как художник, - говорит Васильева. – Что же касается продажи моих работ, то это тоже не ко мне. Я творю для людей, для себя, а не для выручки. Коммерческий потенциал лучше оценят дистрибьюторы, с которыми я работаю.

Акция протеста прямо в музее Фото: Олег ЗОЛОТО

За что Васильеву сделали почетным членом Академии художеств (не нашей, той, что в Москве), она тоже не знает. Рекомендует обратиться к руководству академии. Им, мол, виднее. В завершение порассуждав об идеях своего творчества и о музыке, которой Васильева, кстати, тоже занимается, художница поблагодарила журналистов и отправилась на выход. Все закончилось в 17.57. Начало было запланировано на 18.00. Многие коллеги только-только подошли…Создалось впечатление, что все это было сделано специально, чтобы максимально ограничить присутствие прессы и не раздувать скандал еще больше.

По словам бывшей чиновницы, выставку организовали меценаты, коллекционирующие ее картины Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходила Васильева через ряды пикетирующих студентов. Они держали в руках портреты выдающихся русских художников, как бы намекая, чьи картины должны находиться в этих стенах.

Картины Евгения Николаевна сама не продает. Говорит, творит для людей, а не для выручки Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а потом нас все же официально проводили на выставку. Как выяснилось, она занимала не только небольшую комнату на втором этаже, но и весь отдел слепков на первом. В залах, заполненных античными статуями, атлантами, каменными животными на стенах висели работы Васильевой. Вот юноша возлежит на фоне ее картины, а вот стоит античная барышня… И если в отдельном зале экспозиция выглядела попросту островком современного искусства, то в отделе слепков, где все пропитано античной красотой, подобные полотна вызывают смешанные чувства. Ну не могло в те времена быть таких пейзажей.