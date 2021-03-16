Беда за бедой: Мать Алисы Аршавиной рассказала правду о здоровье дочери

В жизни второй супруги Аршавина явно черная полоса...Фото: СОЦСЕТИ.

В жизни Алисы Казьминой-Аршавиной нелегкие времена. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина с прошлого года борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое не дает ей нормально жить. Об этом она несколько месяцев назад рассказывала в интервью «КП» - Петербург. В феврале 2021 года у Алисы диагностировали еще и перитонит. Она провела больше недели в реанимации и четыре дня в искусственной коме. Не успела Казьмина немного оклематься, как в марте подхватила ковид. И из одной больницы попала в другую. Об этом «КП»-Петербург рассказала ее мама.

- У Алисы коронавирусная двусторонняя пневмония, поэтому 10 марта ее перевели в другую больницу, - глотая слезы, объясняет Наталья. – Дочь лечится. Была тяжелая, сейчас получше…

Из-за болезни Алисе пришлось пропустить 17-летие сына Алексея, которого она родила от первого мужа Алексея Казьмина. Помимо него, у Алисы еще две дочери: 9-летняя Алиса (от Казьмина, – прим. ред.) и 4-летняя Есения от Андрея Аршавина.

В трудные времена рядом с Алисой ее бывший муж Алексей Казьмин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Завтра уже будет месяц, как я с детьми, - поясняет Наталья. - Мне никто не помогает, сама справляюсь. А материально помогает первый муж Алисы. Он оплачивает ее лечение.

Помимо проблем со здоровьем Алисе сейчас приходится судиться с бывшей свекровью Татьяной Ивановной. Дом, в котором сейчас живет Казьмина, по бумагам принадлежит именно ей. Экс-свекровь уже требовала выселить через суд бывшую невестку из особняка и выиграла дело. Но Алиса решила не торопиться, поэтому бывшая родственница заявила на нее еще раз. Теперь она просит взыскать с нее около 2 млн рублей за незаконное обогащение за счет коттеджа.

Андрей и Алиса поженились в 2016 году.

Такое развитие событий, конечно же, не может не волновать маму Алисы. Пока женщина всеми силами борется за здоровье своей дочери, воспитывает в ее отсутствие троих внуков, другая бабушка и бывший звездный муж занимаются дележкой имущества.

- А они все подают в суды, моральные уроды. Это нелюди, - не сдерживается Наталья. - Они хоть бы дали поправиться. Ведь здесь их ребенок.

Всего у Андрея четверо детей. Фото: instagram.com/andrey.arshavin10 Фото: СОЦСЕТИ

К слову, Андрей Аршавин, как рассказывала ранее Алиса, со своей младшей дочерью Есенией не видится и никак не интересуется ее жизнью. Алименты платит через приставов. Больше ничем не помогает, чего не скажешь о ее первом муже. Несмотря на то, что мужчина сейчас в браке, свою бывшую супругу, как и своих детей, он не бросил. Мужчина всяческий помогает и поддерживает их.

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