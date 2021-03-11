Мать Аршавина просит суд взыскать с его бывшей жены 2 млн рублей за нежелание выселяться

Мать Аршавина хочет со второй попытки выселить бывшую невестку из ее дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Артем КИЛЬКИН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое дело матери легенды «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей супруге. Экс-свекровь Татьяна отчаялась из-за того, что Алиса Казьмина никак не хочет выезжать из коттеджа в Северной столице.

На бумагах правда за родительницей футболиста – дом реально принадлежит ей. Экс-жена Аршавина пытается надавить на совесть – мол, как можно выселять родную внучку (общей дочери Есении сейчас три годика – Прим.ред.). Да и здоровье Алисы Казьминой, мягко говоря, подорвано – не считая аутоимунного некроза, недавно она несколько дней провела в коме из-за другой болячки. В общем, у каждого своя правда.

Экс-свекровь уже подавала в суд с требованием выселить Казьмину и выиграла. Но Алиса не торопится выезжать, поэтому мать Аршавина нашла еще один повод припугнуть бывшую невестку – заявила о незаконном обогащении за счет коттеджа.

- Ответчик проживает безвозмездно, лишая истца возможности продать квартиру, либо получать доход от ее использования. Урегулировать конфликт во внесудебном порядке у участников спора не вышло. Татьяна Аршавина просит взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину, - рассказали детали нового иска в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иск матери Аршавина зарегистрировали, но дальше оставили без движения из-за небольшого нарушения требований Гражданского процессуального кодекса РФ. «КП» будет следить за развитием событий.

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