«Съездил, подумал, поумнел»: Режиссер «Бандитского Петербурга» высказался о возвращении Алексея Серебрякова в Россию

Серебярков отказался обсуждать Канаду и Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние годы звезда «Бандитского Петербурга» Алексей Серебряков ассоциируется исключительно со скандалами. А началось это после того, как в 2014 году, когда актер стал жить на две страны - Россию и Канаду - и при этом нелестно отзываться о первой. Звезда сериалов взбесил сограждан утверждение, что наша национальная идея - в наглости и хамстве. Также актер заявил, что перевез своих детей за океан, потому что хочет, чтобы они росли в принципиально другой идеологии, потому что там не обязательно «толкаться и бояться людей». Напоследок, он вовсе добавил, что за последние 20 лет российская власть «создала войны в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и африканских республиках».

Многие россияне в свою очередь сразу же заметили, что в Канаде актерский талант Серебрякова никому не интересен, поэтому деньги он зарабатывает здесь - в России. И тут накануне стало известно, что артист все же вернулся на родину. Журналисты его встретили на кинопоказе, где Серебряков стал отрицать свой переезд в Канаду, заявив, что туда перевез только детей. Чтобы прояснить ситуацию, «КП-Петербург» позвонила артисту.

Серебрякова обвиняли в том, что он зарабатывает в России, хая страну Фото: кадр из фильма

- Вы знаете, мне неинтересно это обсуждать, - сухо заявил «КП» артист и бросил трубку.

Что интересно, раньше Серебряков скандально высказывался не только о России, но и о фильмах, которым обязан своей карьерой. Большую роль в его жизни сыграл «Бандитский Петербург». В юбилейный год ленты «КП-Петербург» звонила артисту, чтобы он поделился воспоминаниями о съемках. Однако Алексей Серебряков заявил, что «для него это не культовый фильм»…

И сейчас «Комсомолка» решила узнать мнение режиссера «Бандитского Петербурга» Владимира Бортко о возвращении Серебрякова в Россию и его высказываниях.

Бортко рад возвращению Серебрякова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Так он точно вернулся? – переспросил Владимир Бортко в разговоре с «КП-Петербург». - Вот видите: поехал, подумал, поумнел и вернулся. Он молодец, я его очень люблю как актера. Он замечательный артист. Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась.

- Как считаете, он сможет после всего этого продолжить карьеру в России?

- Он и не прекращал свою карьеру, между прочим. Он в пяти или шести кинофильмах снялся после этих высказываний. Он очень, очень востребованный актер!

- То есть, вы рады его возвращению?

- Понимаете, вот так он вошел в стиль какой-то, вожжа под хвост попала. Сейчас поумнел и вернулся. Я очень радуюсь по этому поводу. Он у меня снимался в двух фильмах - он хороший артист.

Серебряков не считает "Бандитский Петербург" культовым Фото: кадр из фильма

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