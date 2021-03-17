Ты моя гордость: Отец умершего от удара шайбы хоккеиста Тимура Файзутдинова обратился к сыну с прощальными словами

Хоккеист скончался после попадания шайбы по артерии Фото: МХК "Динамо СПб"

Смерть 19-летнего хоккеиста МХЛ "Динамо СПб" Тимура Файзутдинова стала большим потрясением. В первую очередь - для его семьи. Спортсмен был гордостью родителей и его старшей сестры, которая хвасталась в соцсетях достижениями любимого брата. И поводов для этого было предостаточно. Будущему капитану команды все начинания давались легко, ведь он встал на коньки, как только научился ходить. Держаться на льду его учил отец, он же стал был его первым тренером. С трех лет Тимур пошел заниматься в секцию в родном Челябинске, а в 2016 году переехал в Петербург, где стал играть "Динамо СПб" .

Тимуру прочили большую карьеру, сам парень также мечтал оказаться в сборной страны. Но главное, к 19 годам он уже добился, к чему стремился больше всего, - признания отца. Ведь Рамиль Файзутдинов был не только первым наставником своего младшего ребенка, но и его фанатом. К несчастью, смерть Тимура Рамиль увидел в прямом эфире. 12 марта во время матча команды МХЛ "Динамо" против ярославского "Локо" шайба пробила Тимуру артерию. Парень мгновенно потерял сознание и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти так и не смогли: Тимура не стало 16 марта.

Тимур встал на коньки почти с пеленок Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас родственники заняты перевозкой тела сына из Ярославля в родной Челябинск, где и пройдет прощание с хоккеистом. Однако Рамиль Файзутдинов все же нашел время, чтобы в высказаться о трагедии. В разговоре с "КП-Петербург" он он впервые обратился к своему сыну, признавшись, как гордится им.

- Говорить и рассказывать о моем сыне можно долго, одним словом - он был мужиком. И я горжусь этим. А за него может все сказать его команда. А особенно его вторые мамы: директор интерната-школы № 586 Наталья Скарлыгина, завуч и преподаватели. Я благодарен им всем. Случившееся - невосполнимая утрата для моей семьи и его окружения...

Сын был гордостью своего отца Фото: МХК "Динамо СПб"

Отвечать на вопросы по поводу того, считает ли он кого-то виновным в случившемся, Рамиль Файзутдинов не стал. Сейчас СКР Ярославской области проводит свою проверку. Там ждут результаты вскрытия, чтобы понять - что именно стало причиной смерти и почему врачи не смогли спасти хоккеиста.

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