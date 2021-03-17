Еще три пункта вакцинации от коронавируса закрылись в Петербурге за сутки

Пункты вакцинации от коронавируса продолжают закрываться в Санкт-Петербурге. Основная причина - нехватка препарата. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 16 по 17 марта временно закрылись еще три пункта вакцинации от коронавируса. Речь идет о медицинских кабинетах, расположенных в торговых центрах «Сити молл», «Европолис» и «Жемчужная плаза». Как отмечают в городском комитете по здравоохранению, закрытие это временное – но как минимум для одного ТЦ вполне может стать бессрочным.

Изначальная причина закрытия прививочных пунктов – дефицит вакцины. Во всех трех ТЦ (четырех, если считать автоцентр «Маршал» на Северном проспекте, о котором мы рассказывали вчера) закончился «Спутник V». Однако, объясняют в пресс-службе комздрава, это не так страшно, как может показаться.

В числе новых закрывшихся пунктов - кабинеты вакцинации в торговых центрах. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сегодня пройти вакцинацию без записи можно в четырех торговых центрах: «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен». Там пока есть запасы вакцины и желающих привиться тоже достаточно, - отметили в ведомстве. – Что касается автоцентра «Маршал», то там кабинет вакцинации такой популярностью не пользовался, поэтому, вполне возможно, он останется закрытым. Но это вопрос скорее к администрации района, потому что кабинет открывался по их инициативе.

На данный момент в городе осталось суммарно чуть больше ста пунктов вакцинации и запас препарата в 32 000 доз. По расчетам специалистов, с учетом нынешних темпов (в день процедуру проходит порядка 4 000 человек) этого хватит на семь-восемь дней. Дальше остается только ждать новой поставки от федерального министерства по здравоохранению.

В Смольном советуют не нагонять панику - до настоящего тяжелого дефицита еще далеко. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы рассчитываем, что она придет уже на этой неделе, - констатирует в комздраве. – Но точных сроков и объемов пока нет. Нужно понимать, что с дефицитом столкнулся не только Санкт-Петербург – есть города и регионы, где вакцина закончилась полностью. Сейчас руководство всех уровней – и федерального и городского – делает все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию благополучно.