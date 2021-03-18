Петербург примет международный турнир по ресторанному спорту

В турнире под крышей ДК Кирова примут участие 12 команд из восьми стран мира.

Международный турнир по ресторанному спорту Russia Open серии WFRS World Cup на Кубок правительства Санкт-Петербурга St.Petersburg Open пройдет с 19 по 21 марта 2021 года. Соревнования состоятся в ДК имени С.М. Кирова (Большой пр. Васильевского острова, 83). Об этом сообщили в пресс-службе организатора турнира - Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS).

Официальные правила ресторанного спорта были сформированы в 2017 году. Участники турниров соревнуются между собой в скорости, эстетике и качестве приготовления, а также зрелищности процесса подачи блюд. Согласно замыслу организаторов, проведение турниров способствует популяризации ресторанного сервиса, повышению культуры досуга и укреплению межнациональных связей.

- За последние четыре года в развитии ресторанных спортивных состязаний удалось совершить настоящий прорыв, - говорит президент WFRS Алекс Рабинович. - В настоящее время WFRS объединяет национальные федерации 36 стран мира, и новые заявки на вступление поступают постоянно! Огромный интерес к турниру со стороны профессионального сообщества говорит о том, что уже сформировалась и развилась культура ресторанного спорта, которая позволяет выявлять и награждать лучшие команды шеф-поваров, официантов и сомелье из разных стран мира.

По словам Алекса Рабиновича, уникальность турнира в том, что он по сути является международной платформой, объединяющей достижения различных стран мира в сфере гастрономии и ресторанного сервиса. Каждая команда будет включать трех профессионалов. Шеф за фиксированное время приготовит блюдо из предложенных основных ингредиентов (разрешается использовать собственные дополнительные ингредиенты и специи). Официант сервирует стол для судей. А сомелье (бармен) подберет и подаст напиток (либо приготовит коктейль) и обоснует его сочетаемость с блюдом.

В турнире под крышей ДК Кирова примут участие 12 команд из восьми стран мира: Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Индии, Кыргызстана, Пакистана, России и Узбекистана. В финал выйдут шесть команд, которых выберет судейская коллегия Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS). Победители и призеры будут награждены 21 марта. Команда-победитель получит Кубок Правительства Санкт-Петербурга. Чемпионы будут награждены ювелирными знаками WFRS, победители и призеры – медалями трех категорий и сертификатами WFRS.

Развлекательная программа турнира будет включать в себя выступления легендарной synt-pop группы FERAMANIA (Германия), Оперного шоу ТРИНИТИ, всемирно известного оперного певца Бориса Седова и других исполнителей. В роли соведущих выступят заслуженный артист РФ Сергей Кошонин и актриса театра-фестиваля «Балтийский дом» Ирина Муртазаева. Мероприятие пройдет в очном формате, с соблюдением всех противоэпидемических требований.

ПРОГРАММА ТУРНИРА

19 марта

15.30. Начало соревнований: встречи пар команд в отборочном туре.

18.30. Пауза, накрытие столов к ужину.

19.00. Ужин и продолжение соревнований.

20.00. Концертная программа.

20 марта

15.30. Соревнования: встречи пар команд в отборочном туре.

18.30. Пауза, накрытие столов к ужину.

19.00. Ужин и продолжение соревнований.

20.00. Концертная программа.

21 марта

15.30. Финал соревнований: встречи пар команд – победителей отборочного тура.

18.30. Пауза, накрытие столов к ужину.

19.00. Ужин и суперфинал: встреча команд – победителей финала.

20.00. Награждение победителей и призеров. Концертная программа.

Обращаем ваше внимание, что в программу могут вноситься изменения. Все подробности на официальном сайте.