«Собирательный образ пациента»: Врачей роддома обвинили в нарушении этики из-за пародийных роликов в TikTok

Неоднозначную реакцию соцсетей вызвали смешные ролики из TikTok. Фото: скриншот видео

Творчество врачей одного из родильных домов Санкт-Петербурга вызвало волну негатива у городских журналистов и пользователей соцсетей. И те и другие обвинили медиков, снимающих забавные видео для TikTok, в отсутствии чувства юмора и высмеивании беременных пациенток. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

«ВСЕГО ЛИШЬ ПОВОД УЛЫБНУТЬСЯ»

Канал в TikTok у роддома, находящегося при одной из городских частных клиник, появился в феврале. Как пояснили нам в пресс-службе учреждения, создать его посоветовала маркетинговая служба – чтобы доносить до молодых пациенток (как уже имеющихся, так и потенциальных) полезную информацию в простой и доступной форме.

- У женщин вне зависимости от возраста и сферы интересов всегда есть определенный страх перед родами, - уточнили в пресс-службе. – И таким образом мы попытались охватить наиболее молодую часть нашей «аудитории», показать им, что рожать не страшно, рассказать, что именно делают врачи, и для чего это нужно.

Юмором контент не ограничивается - на канале есть и познавательные видео. Фото: скриншот видео

Действительно – помимо «смешнявок» на канале родильного дома выходят ролики-«обзоры» на родовые палаты, рассказы о предназначении тех или иных инструментов или анализов, а также мини-лекции, в которых акушеры-гинекологи объясняют, чего надо и не надо опасаться будущим роженицам. Почему внимание журналистов зацепилось именно за юморески – в клинике не вполне понимают.

- Мы не считаем, что кого-то оскорбили или обидели, - констатируют в клинике – Все истории, которые рассказываются в наших «зарисовках» - это истории по мотивам, в них фигурируют не конкретные пациенты, а собирательные образы. Никто не отменял медицинскую тайну, и мы ее тщательно охраняем. Это ирония, отчасти самоирония – одним словом, повод улыбнуться и не более того.

«НАРУШЕНИЕ НЕ ЗАКОНА, НО ЭТИКИ»

Юмор на самом деле выходит специфический: так, например, в одном из видео условная пациентка (ее играет одна из медсестер в ярко-желтом парике) вместо обычной баночки приносит врачу на анализ целый графин мочи. В другом – бьется головой об стену. В третьем – вползает в кабинет на коленях, потому что хотела рожать без анестезии, но не рассчитала свои силы. Не всегда смешно, ну и не страшно: все-таки медики – не комедианты, да и ролики – не более чем первая «проба пера».

По словам авторов контента, все ситуации - выдуманные, а образы - собирательные. Фото: скриншот видео

- Мнения, конечно, высказываются разные, - заключают в пресс-службе. – Бывают и негативные, но позитива все-таки больше. Поэтому как-либо менять курс или закрывать канал мы не планируем. Ничего страшного в этих зарисовках нет – тем более что помимо них у нас выходит множество полезных и информативных роликов. А то, что распространилось в интернете – просто надергано из разных видео и смонтировано так, чтобы создавалось впечатление, будто мы кого-то унижаем и высмеиваем.

Впрочем, у специалистов на этот счет другое мнение. Так, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, посмотрев скандальное видео, объяснил, что так поступать не стоит.

- Такая насмешливая форма, на мой взгляд, не совсем приемлема для медицинского учреждения, - отметил эксперт. – Это не вполне соответствует медицинской этике. Получается, к пациентам врачи относятся как к дуракам. Высмеивается то, что они не обладают специальными знаниями. Ну а кто им эти знания должен преподать? Объяснить, например, что не надо нести ведро мочи на анализы? Врач, конечно. Да, кто-то это посмотрит и посмеется, а у кого-то это вызовет негативизм, и этот негативизм будет уже опасен – человек подумает и не станет обращаться к врачам. Или, во всяком случае, конкретно к этим врачам.

Иногда получается очень даже забавно и мило. Фото: скриншот видео

Говорить о нарушении каких-либо законов, констатирует Старченко, здесь не приходится – пострадавших действительно нет. Но все же от юмористических видео-экспериментов роддому, объясняет эксперт, лучше воздержаться и сосредоточиться на познавательном контенте.

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