«Законы не успевают за технологиями»: Эксперт прокомментировал тесты беспилотных авто, которые начнутся в Петербурге в этом году

Пока умные машины ездят с водителями, но совсем скоро выйдут в самостоятельное "плавание". Фото: пресс-служба Минтранса

Если в ближайшем будущем вы увидите на улицах Петербурга автомобиль без водителя, который едет сам по себе, соблюдая все правила, не спешите паниковать и вызывать экзорциста. Перед вами отнюдь не шайтан-машина, а самый настоящий высокотехнологичный беспилотник. Уже в этом году в Северной столице начнут тестировать умные авто. Об этом сообщает Министерство транспорта на своем официальном сайте.

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировал автоюрист, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов. По его мнению, прежде чем начинать испытания беспилотников, необходимо тщательно проработать правовую базу.

- Очень важно юридически закрепить правовые последствия, - говорит он. – Если по вине такого автомобиля случится ДТП, кто будет отвечать за ущерб? Тот кто кнопку нажал и его запустил? Владелец машины? Программист, который допустил ошибку? А если машину взломали хакеры? К сожалению, здесь у нас имеется правовой вакуум. С юридической точки зрения мы не успеваем за современными технологиями. Пока что испытания беспилотников проводятся с инженером, который сидит за рулем и за все отвечает, и вроде бы такие законы не нужны, но когда дело дойдет до практического применения машин без водителей, этот вопрос встанет очень остро.

Одна из важнейших задач при внедрении беспилотников, обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако, как уверяют в Минтрансе, разработать изменения в закон планируется во втором квартале 2021 года. Отмечается также, что, скорее всего, регионами, где пройдут испытания, помимо Петербурга, станут Москва и Татарстан.

По-научному беспилотники называют высокоавтоматизированными транспортными средствами (ВАТС). Ожидается, что полностью создать условия для их внедрения, удастся до 2024 года. Главный критерий – безопасность всех участников движения. При подготовке необходимого документа Минтранс учитывал позиции множества ведомств: МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России, Росстандарта.

- Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами. Это один из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире, - отмечает директор Департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Баканов. - Утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в России необходимых условий для безопасной и эффективной эксплуатации «беспилотников».

Когда именно по Петербургу проедет первый умный автомобиль, пока неизвестно. Но сообщается, что испытания продлятся и в 2022 году.