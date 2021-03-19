«Спутник» прилетел: Новая партия вакцины поступила в Петербург, прививочные пункты обещают снова открыть

Новая партия вакцины поступила в Петербург.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Новая крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург. Препарат от коронавируса ждали в городе только в выходные, но груз поступил на Фармацевтическую базу уже в пятницу, 19 марта.
- Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Петербурга.
Всего в Северную столицу поступила партия в 15 300 доз. Вся вакцина расфасована в ампулы, рассчитанные на одного человека (а не пять, как было поначалу). Сейчас груз принимают на Фармбазе, после чего начнут развозить по прививочным пунктам.
Это позволит возобновить вакцинацию в тех пунктах, которые были закрыты в течение последней недели из-за нехватки препарата. В основном это касалось торговых центров.
- Вакцинация в закрытых пунктах возобновится в субботу-воскресенье. Плюс до конца марта ожидается новая, более крупная поставка препарата, - уточнил источник «КП-Петербург» в Комитете по здравоохранению.
Напомним, что в Петербурге развернута самая разветвленная (даже больше, чем в Москве) сеть прививочных пунктов в России. В городе работает 128 мест вакцинации в медучреждениях, плюс пункты в торговых центрах.
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