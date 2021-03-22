Движение по трассе «Сортавала» полностью перекрыто из-за смертельного ДТП

В Приозерском районе столкнулись два грузовика и легковушка. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Серьезное ДТП привело к полному перекрытию движения по федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Утром 22 марта здесь столкнулись две грузовых и одна легковая машина.

- по предварительным данным, около 6:00 22 марта на 89-м километре федеральной дороги А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП. На участке столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. В результате один человек погиб, четверо пострадало, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Груженая стальной проволокой фура вылетела с дороги. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Известно, что авария случилась у поселка Соловьевка, что дало возможность организовать объезд транспорта через поселок. Сейчас пробок на аварийном участке «Сортавалы» практически нет. Сама трасса полностью перекрыта аварийными машинами.

На месте работают врачи скорой помощи, спасатели, ГИБДД, а также дорожные службы. По заверениям последних, трасса была обработана противогололедными составами и претензий у автоинспекции к состоянию дороги нет.

По предварительным данным, число жертв выросло до двух человек.

Впрочем, обстоятельства и причины смертельной аварии точно установит следствие.

Отметим, что синоптики и МЧС заранее предупреждали о сложных погодных условиях и гололеде на дорогах. Днем в Ленинградской области ожидается мокрый снег.

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По предварительным данным, число жертв аварии выросло до двух человек.