Число жертв аварии на «Сортавале» выросло до двух человек

Водители грузовых машин погибли в ДТП в Ленобласти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

До двух человек возросло число жертв аварии, произошедшей ранним утром 22 марта на трассе А-121 «Сортавала». Примерно в 4:00 у населенного пункта Соловьевка, в Приозерском районе Ленобласти, столкнулись два грузовых автомобиля и одна легковушка.

- 22 марта на 89-м километре трассы «Сортавала» по неустановленное причине произошло столкновение трех автомобилей, двигавшихся во встречном направлении: автомобиля «Скания R500LA», автомобиля «Скания RL360» и автомобиля «Рено Логан». В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель «Рено Логан» и два его пассажира госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Из-за аварии движение транспорта по «Сортавале» полностью перекрыто, объезд организован через поселок Соловьевка, серьезных затруднений и пробок нет.

На месте аварии работают спасатели и дородные службы. По факту смертельной аварии проводится проверка.