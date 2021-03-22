«Конец связи»: Отец Ивана Урганта раскрыл состояние здоровья знаменитого сына

Иван Ургант сообщил о болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Иван Ургант сообщил в своих соцсетях, что заболел коронавирусом и вынужден самоизолироваться. Никаких подробных объяснений шоумен не дал, поэтому поклонники сначала думали, что Иван, как всегда, пошутил.

- Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, - коротко написал телеведущий в своем аккаунте.

Иван Ургант заболел коронавирусом. Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники артиста тут же отреагировали словами сочувствия. Одни фанаты Урганта желают ему здоровья, другие недоумевают - "скажите, что это злая шутка". "КП-Петербург", чтобы прояснить ситуацию, обратилась за комментарием к отцу ведущего - артисту Андрею Урганту.

Андрей Ургант прокомментировал сообщение сына Фото: Евгения ГУСЕВА

- Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите! - неожиданно ответил "КП-Петербург" Андрей Ургант. Видимо, отец знаменитого телеведущего надеется, что Иван все-таки пошутил насчет ковида.

Ранее Иван Ургант сам переживал за состояние здоровья своего соведущего Дмитрия Хрусталева, который во время поездки к маме попал в больницу.

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Медики в свою очередь предполагают, что до реанимации Хрусталева могли довести БАДы или гормональные препараты (подробности)