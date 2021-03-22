«Конец связи»: Отец Ивана Урганта раскрыл состояние здоровья знаменитого сына

Иван Ургант сообщил о болезни
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Телеведущий Иван Ургант сообщил в своих соцсетях, что заболел коронавирусом и вынужден самоизолироваться. Никаких подробных объяснений шоумен не дал, поэтому поклонники сначала думали, что Иван, как всегда, пошутил.
- Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, - коротко написал телеведущий в своем аккаунте.
Иван Ургант заболел коронавирусом.
Фото: СОЦСЕТИ
Поклонники артиста тут же отреагировали словами сочувствия. Одни фанаты Урганта желают ему здоровья, другие недоумевают - "скажите, что это злая шутка". "КП-Петербург", чтобы прояснить ситуацию, обратилась за комментарием к отцу ведущего - артисту Андрею Урганту.
Андрей Ургант прокомментировал сообщение сына
Фото: Евгения ГУСЕВА
- Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите! - неожиданно ответил "КП-Петербург" Андрей Ургант. Видимо, отец знаменитого телеведущего надеется, что Иван все-таки пошутил насчет ковида.
Ранее Иван Ургант сам переживал за состояние здоровья своего соведущего Дмитрия Хрусталева, который во время поездки к маме попал в больницу.
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