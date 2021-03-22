Депутаты одобрили новую систему выплат для детей от трех до семи лет

На каждого дошколенка выплатят от половины до целого детского прожиточного минимума. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ДЕНЬГИ – ДЕТЯМ

Главным вопросом повестки Законодательного собрания Петербурга 17 марта стала поправка в Социальный кодекс, которая вводит новую схему расчета выплат на детей от трех до семи лет. Законопроект приняли сразу в трех чтениях – уже с 1 апреля начислять ежемесячные выплаты будут по-новому.

В зависимости от текущего дохода семьи на каждого ребенка станут выплачивать от половины до целого детского прожиточного минимума.

– В прошлом году аналогичную выплату получали 57 189 семей на 66 979 детей, – отметил председатель Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.

Размер выплаты будет перерассчитан по новым правилам за период с начала года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если федеральный закон не изменится, то на детские выплаты в 2021-м Петербург потратит дополнительно около четырех миллиардов рублей. По подсчетам Смольного, повышенные выплаты – в размере 75 процентов от детского прожиточного минимума – получит около 43 тысяч семей.

При этом размер выплаты будет перерассчитан по новым правилам за период с начала года. Но ходить для переоформления родителям никуда не придется: всеми нужными данными и документами ведомства обменяются сами.

ВЕРАНДЫ – ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

Первое чтение прошел законопроект о зимних террасах. Новая мера поддержки бизнеса в пандемию разрешит общепиту круглый год ставить веранды по упрощенке на соседних с заведениями участках.

– Речь не о привычных летних террасах, а об утепленных павильонах, где можно комфортно находиться даже зимой, – уточнил депутат Денис Четырбок. – Это нарастит количество посадочных мест, создаст рабочие места и увеличит поступления в городскую казну.

Эксперимент с зимними террасами продлится до конца 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, инициатива является частью «антивирусной законодательной терапии». Эксперимент с зимними террасами продлится до конца 2023 года, чтобы инвестиции владельцев общепита в павильоны успели окупиться.

Размещать зимние павильоны можно будет только на участках, предназначенных для этого Схемой НТО (нестационарных торговых объектов), и только после согласования со всеми службами.

А ЧТО ЕЩЕ?

Криптовалюту – в декларацию

Чиновников и депутатов обяжут декларировать свои цифровые финансовые активы и цифровую валюту. Такую инициативу в продолжение федерального закона приняли за основу в Петербурге.

Под цифровыми активами подразумевают в том числе инвестиционные платформы, которые работают в рамках российского законодательства. Под цифровой валютой – плоды отечественного майнинга. На популярные биткоины закон не распространяется.

– Потому что это иностранные финансовые инструменты, – объяснила представитель прокуратуры Петербурга Татьяна Яковлева. – Основная цель – защита прав людей, а также регулирование вопроса коррупции. Попадет такая валюта к госслужащему – он должен обязательно отчитаться.

КОНКРЕТНО:

Размер ежемесячной выплаты составит:

– 5803 рубля. Это 50% от детского прожиточного минимума прожиточного минимума (11 607 рублей), если на каждого члена семьи приходится меньше среднедушевого прожиточного минимума (11 910 рублей).

– 8705 рублей. Это 75% от детского прожиточного минимума (11 607 рублей), если на каждого члена семьи даже с учетом 50-процентной выплаты приходится меньше прожиточного минимума. Так, семья из трех человек должна зарабатывать меньше 29 900 рублей

– 11 607 рублей. Это 100% от детского прожиточного минимума, если на каждого члена семьи даже с учетом 75-процентной выплаты приходится меньше прожиточного минимума. Так, семья из трех человек должна зарабатывать меньше 27 000 рублей.