Чудо под Хибинами: 12-летняя девочка, которую объявили умершей под снежной лавиной, выжила и ждет встречи с мамой

Девочка жива! Фото: СОЦСЕТИ

В горах Хибины разворачивается леденящий душу триллер со счастливым хэппи-эндом. На туристическую группу из Петербурга из 16 человек (из них 13 детей) во время похода в Мурманской области обрушилась лавина. Снег смел часть группы и завалил сугробами 12-летнюю школьницу Диану (имя изменено - прим.ред.). Ее не только объявили мертвой, но и возбудили уголовное дело после ее смерти дело о смерти. Гневные возгласы матери и бабушки поначалу казались отчаянием. Но то, как дальше начала разворачиваться история, похожее на настоящее чудо. Девочка жива и ждет помощи...

Диана вместе с тургруппой из Петербурга отправилась в поход в четвертый раз. Девочка была подготовлена и опытна, несмотря на свой возраст. Ей вместе с 12 другими детьми предстоял непростой маршрут. Они выдвинулись станции Имандра, где и обрушилась снежная волна. Место труднодоступное, спасателям нужно часами добираться до их места. Поэтому спасение утопающих в снегу, стало делом рук самих утопающих. Девочку достали, она не дышала. Но, как рассказала "КП-Петербург" ее бабушка, ее реанимировали.

В горах сейчас несколько групп из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

- Скажите, она жива? - вздыхала бабушка девочки в разговоре с "КП-Петербург". - Мне сказали, что ей сделали искусственное дыхание и она ждет помощи. А СМИ пишут, что она мертва.

Смерть дочери опровергла и мать девочки.

- Дети стоят в темноте с фонариками и ждут вертолет. Почему он не летит, - недоумевала женщина.

Все мамы детей, которые сейчас в горах, пытались узнать, кто погиб, но им не сообщали имя Фото: СОЦСЕТИ

О смерти девочки сообщили экстренные службы и федеральные СМИ. Ее гибель начали оплакивать подруги. В это не верил никто. Но произошло чудо, и школьница оказалась действительно жива!

- Все дети живы и ждут транспортировки, - сообщили "КП-Петербург" по телефону доверия МЧС по Мурманской области. - Погибших нет.

Сейчас девочка ждет встречи с родственниками и возвращения домой в Петербург. Для нее это вылазка стала четвертой и не оказалась последней.

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Бабушка девочки из Петербурга, тем временем, рассказала "КП", что школьница шла в поход уже четвертый раз и семья доверяла туроператору (подробности)