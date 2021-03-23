«Дети развернули шатер и будут ночевать там»: Мать школьницы рассказала, как 13 детей накрыла лавина снега в горах Хибины

В походе сразу несколько групп из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

История с детьми, попавшими под лавину в горах Хибины, набирает обороты. 13 детей и трое взрослых из Петербурга выдвинулись по популярному среди туристов маршруту. Но в дороге их накрыла снежная волна. Часть детей оказалась под снегом. Школьники и руководители похода откапывали их своими руками. А 12-летнюю девочку даже объявили мертвой, следователи даже возбудили уголовное дело. Мать юной туристки и бабушка до последнего не верили в ее смерть и оказались правы. Девочку реанимировали! Мать одного из детей, оказавшихся в походе, рассказала о последних новостях с детьми, которых накрыла лавина.

- Спасатели добрались до места происшествия только час назад, - рассказала "КППетербург" рассказала "КП-Петербург" одна из мам детей, оказавшихся под лавиной. - Моего ребенка тоже накрыло снегом. Он сам себя выкопал и начал вытаскивать других из снега. Девочка жива, она находится в критическом состоянии. Почему сообщили о ее смерти, нет цензурных слов. Он часами ждет помощи. Там даже расчистили место для посадки вертолета, но приняли решение не совершать полет.

Девочка жива Фото: СОЦСЕТИ

Дети, по словам женщины, расчистили снег и сами развернули шатер. Они нашли ветки и разожгли костер, разогрели себе суп. К моменту приезда спасателей они уже спали.

- Выдвигаться они будут только на рассвете, - пояснила мать ребенка. - Они не знали об угрозе лавины. Шли по проверенному маршруту. Мой ребенок идет в этот поход уже второй раз.

Сейчас дети ждут спят, утром они выдвинуться в город.

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