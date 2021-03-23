«Хватит говорить глупости»: Алексей Герман-младший жестко ответил Союзу кинематографистов на критику «Ленфильма»

Алексей Герман-младший жестко ответил Союзу кинематографистов Санкт-Петербурга на критику руководства студии "Ленфильм". Фото: Евгения ГУСЕВА

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился в министерство культуры России с просьбой взять под личный контроль ситуацию на «Ленфильме». По мнению членов Союза, легендарную киностудию в будущем не ждет ничего хорошего: новое руководство пытается управлять ей как «бизнес-активом», без оглядки на творческую составляющую, а отдельные здания готовятся отдать под рестораны и магазины. «Комсомолка» в Петербурге» выслушала аргументы обеих сторон конфликта.

Отправной точкой для дискуссии стал визит нового директора «Ленфильма» Федора Щербакова в Союз кинематографистов. Встреча, очевидно, прошла неудачно: ее участники так и не смогли найти понимания по ряду ключевых вопросов.

Больше всего кривотолков вызвала идея возродить общественное пространство на киностудии. Однако специалисты отмечают: оно на самом деле необходимо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Негативный фон формирует в основном то, что ни у кого до сих пор нет какой-либо четкой информации о будущем студии, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП» исполнительный директор Союза Александр Бабаян. – Что там происходит сейчас, какие планы намечены (если намечены) на ближайшее будущее – нет никакой коммуникации. И абсолютное большинство наших вопросов остается без ответов.

В качестве примера Александр Бабаян привел судьбу пятого павильона – самого большого из павильонов «Ленфильма». Именно там, в частности, снимались такие культовые ленты, как «Маскарад» и «До будущей весны», а уже в наше время – «Ирония судьбы. Продолжение» и «Контрибуция». По словам исполнительного директора Союза кинематографистов, ранее неоднократно заявлялось, что павильон, который сейчас практически не используется, вновь введут в строй и будут снимать там кино. Однако потом риторика студии неожиданно поменялась: выяснилось, что в планах – продлить переулок, который проходит по территории «Ленфильма» и соединяет Каменноостровский проспект и Кронверскую улицу и тем самым, фактически, «отрезать» пятый павильон от основной части студии. Что будет с ним дальше – пока не известно. С большой долей вероятности вместо кинопроизводства в павильоне разместится новая 3D-панорама «Невского баталиста» - авторов «Дороги через войну» в пространстве «Севкабель». В самом «Невском баталисте» «Комсомолке» подтвердили, что такие намерения действительно есть, и «предварительная договоренность» с руководством «Ленфильма» достигнута, дело лишь за финансированием. Союз кинематографистов же такие перспективы, понятное дело, не устраивают. С другой стороны – пятый павильон и без того регулярно используется как площадка для проведения разного рода фестивалей и культурных мероприятий.

- Складывается впечатление, что «Ленфильмом» сейчас пытаются руководить как объектом недвижимости, а не как культовым для Петербурга и для всей страны местом, великой киностудией, создавшей тысячи прекрасных картин, - констатирует Александр Бабаян. – Мы очень сильно боимся, что студия в итоге просто-напросто утратит свое лицо, превратится в развлекательный проект с элементами кинопроизводства. И поэтому попросили министерство культуры взять ее развитие и будущее под контроль.

К началу нового столетия «Ленфильм» подошел в состоянии практически полной разрухи. Сейчас положение дел постепенно улучшается. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Между тем на самом «Ленфильме» призывают не ставить телегу впереди лошади и напоминают, что студия еще только-только начала выходить из тяжелейшего кризиса, в котором находилась последние двадцать лет.

- С администрацией Петроградского района мы обсуждаем организацию общественных пространств на территории «Ленфильма». У нас большая часть зданий памятники архитектуры и требуют срочной реиновации, - отметили в пресс-службе киностудии. - Но делать это необходимо, учитывая современные условия развития городских пространств. Мы хотим сделать студию максимально открытой для жителей и гостей города. Убрать ржавые, уродливые заборы. На сегодняшний день в разработке этого проекта мы еще только в начале пути, собираем мнения, выслушиваем предложения проектировщиков. Поэтому говорить о какой-то выработанной концепции пока, наверное, преждевременно.

На студии также напомнили о том, что полностью рассчитались по долгам за кредиты – имен они все это время висели на «Ленфильме» пудовым грузом и тянули его на дно. Сейчас «тело» кредита погашено, осталось лишь погасить долги за ЖКХ – но по сравнению с тем, что уже выплачено, эти суммы представляются незначительными.

- Кинопроизводство на «Ленфильме» никогда не останавливалось. Вопрос в его объемах, - констатировали в пресс-службе. - Мы надеемся, что после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, нам удастся нарастить объемы производства на студии. В прошлом году с учетом ограничений съемки почти полгода не проводились – в этом мы надеемся возобновить их и нарастить объемы.

На «Ленфильме» активно снимаются новые проекты - в частности, не так давно там стартовало производство первого российского фэнтези-сериала. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала историю падения и возрождения «Ленфильма» - от начала девяностых до наших дней.

КОМПЕТЕТНО

Алексей Герман-младший, режиссер, сценарист:

- На мой взгляд, тут имеет место какая-то манипуляция общественным мнением. Ведь если мы посмотрим на ситуацию на «Ленфильме» непредвзято, то увидим, что долги практически погашены, золотая коллекция практически возвращена – то есть, студия действительно понемногу возрождается из пепла. Перед директором стоит конкретная задача – вывести «Ленфильм» в плюс. И он, равно как и все остальные администраторы вплоть до совета директоров, над этой задачей уверенно работает.

Что касается пятого павильона – послушайте, павильонные съемки сейчас далеко не так востребованы, как раньше. Мы что, хотим, чтобы он просто стоял пустой, пока кому-нибудь не взбредет в голову там немного поснимать? А если за год такой человек не найдется? А если за два, три года? Неужели не лучше, чтобы он приносил пользу и деньги? На мой взгляд, отдать его под аренду – не под кабак или магазин, конечно, но под какое-нибудь культурное учреждение либо событие – это вполне взвешенное и разумное хозяйственное решение.

Одним словом, сейчас «Ленфильм», кто бы что ни говорил, на верном пути. А Союзу кинематографистов могу лишь посоветовать не говорить больше глупости и не тиражировать их через СМИ.