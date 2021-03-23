Сады и парки Петербурга закроют на просушку 24 марта

Петербургские сады и парки закроются на просушку с 24 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сады и парки Санкт-Петербурга с 24 марта 2021 года будут закрыты на просушку. Такую подготовку к летнему сезону они проходят каждый год, так как после снегопадов дорожки становятся очень влажными и им необходимо время, чтобы защитить от разрушения. Список закрытых парков опубликовал комитет по благоустройству.

- В Центральном районе с завтрашнего дня для горожан станут временно недоступны Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы и сквер Галины Старовойтовой, - рассказали в Смольном.

В Адмиралтейском районе будут закрыты Никольский сад и сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов. В Петроградском районе закроются Лопухинские сады, а в Колпино - Городской сад. На входах во все сады и парки будут установлены информационные таблички.

Согласно регламенту, просушка продлится примерно до 1 мая. Однако сроки могут измениться в зависимости от погодных условий. Если в течение месяца в городе будет сухо и солнечно, то ворота парков распахнутся раньше.

Также с 5 апреля и до конца месяца по тем же причинам закроется Гатчинский парк. Посетителей в это время в парк не пустят, а сотрудники музея-заповедника займутся починкой-покраской садовой мебели и обрезкой деревьев.